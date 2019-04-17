31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.



Maltepe'deki bin 89 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi için hiçbir hukuki engel kalmadı. Birazdan Maltepe birleştirme tutanağı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden İl Seçim Kurulu'na gönderilecek. Son durum ise; 309.000 oyun yeniden sayıldığı Maltepe'de fark yalnızca 293 azaldı.

YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımı sona erdi.

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başladı.

İlçe Seçim Kurulu olarak kullanılan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ıslak imzalı oy tutanakları birleştiriliyor. Kurullar da imzalarını atıyor. Sonuçların birazdan İl Seçim Kurulu’na teslim edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar YSK’nın veri tabanına işlenecek ve YSK’nın kararı beklenecek. Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesi bekleniyor.

309 BİN OYDA FARK 293 AZALTI

Maltepe’de kullanılan 309 bin oyun tamamı yeniden sayıldı. Günler süren yeniden sayımda AKP lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.