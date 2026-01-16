Son dakika... Eski futbolcu Ümit Karan dahil 13 isme tutuklama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı.

Ümit Karan, TCK 188/3 "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandı.

Ümit Karan ile birlikte hakimliğe sevk edilen 13 kişi hakkında da tutuklama kararı çıktı. 9 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karan ile birlikte 23 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ümit Karan ile birlikte diğer isimlerin de savcılık ifadesi sona erdi.

İfade işlemlerinin ardından Karan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakkında tutuklama talep edilen diğer isimler ise şöyle:

1-) Ümit Karan

2-) Timuçin Ünal

3-) Gökmen Gürdeğir

4-) Orhan Aydın

5-) Emircan Şahin

6-) Emre Yalçın

7-) Gökhan Gümüş

8-) Nuray İstek

9-) Deniz Berk Cengiz

10-) Murat Sönmez

11-) Hakan Tunçbilek

12-) Ahmet Şaşmaz

13-) Melis Sabah

NAZLICAN TAŞKIN FENALAŞTI

Nazlıcan Taşkın, İfade sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Taşkın’ın hastaneden çıktıktan sonra sorgusu tamamlanıp karar verilecek.

9 İSME ADLİ KONTROL KARARI

Gözaltına alınan diğer 9 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O isimler ise şöyle:

1-) Fatih Gürdeğir yurtdışı

2-) Ali Gürbüz yurtdışı

3-) Emir sağıroğlu yurtdışı

4-) Ulaş Yağmur yurtdışı

5-) Burak Doğan ev hapsi

6-) Mert Ayaydın ev hapsi

7-) Merve Duran ev hapsi

8-) Bade Nogay yurtdışı

9-) Çağla Boz yurtdışı