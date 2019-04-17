Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'den İmamoğlu'na tebrik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum.''

Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum.



Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum. pic.twitter.com/9wpCXNRCEq — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 17, 2019

"Umutsuzluğu hayatlarımızdan topyekün söküp atacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ekrem İmamoğlu için paylaştığı mesajında "Umutsuzluğu hayatlarımızdan topyekün söküp atacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değerli dostum Ekrem İmamoğlu’nu bu önemli görevi nedeniyle tebrik ediyorum. Kentlerimiz arasında kuracağımız vizyon ortaklığıyla çok daha müreffeh bir Türkiye'nin tohumlarını serpeceğiz. Umutsuzluğu hayatlarımızdan topyekün söküp atacağız.