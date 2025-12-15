Dev yatırım bankasından Türkiye analizi: 2026 yılında enflasyon ve faiz kaç olacak?

ICBC Türkiye analistleri, Türkiye’de politika faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın 2026 yılında yaklaşık 500 baz puan seviyesinde oluşacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde açıklanan olumlu enflasyon verilerinin ardından faiz indirimlerinin hızını artırdı. Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta bir haftalık repo faiz oranını yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürerek üst üste dördüncü faiz indirimini gerçekleştirdi.

TCMB’nin yayımladığı piyasa katılımcıları anketine göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi aralık ayında yüzde 23,49 iken yüzde 23,35’e geriledi.

FAİZ VE ENFLASYON MAKASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ICBC Türkiye analistlerinin yayımladığı notta, politika faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki makasın Ekim ayında 660 baz puan seviyesinde olduğu belirtildi. Son faiz indirimiyle birlikte bu farkın 700 baz puana yükseldiği ifade edildi.

Analistler, siyasi ortamın sakin seyretmesi halinde önümüzdeki aylarda söz konusu makasın yeniden daralmasını beklediklerini aktardı. Değerlendirmede, 2025 yılının başında 290 baz puan olan faiz–enflasyon farkının ağustos ayında 1.100 baz puana kadar çıktığı da hatırlatıldı.

ICBC, yüzde 23 enflasyon ve yüzde 28 politika faizi varsayımıyla, 2026 yılı için yaklaşık 500 baz puanlık bir faiz–enflasyon farkı öngördüklerini kaydetti.