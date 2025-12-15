Leonardo DiCaprio’dan sürpriz itiraf: 'Asla yönetmen olmak istemiyorum'

Hollywood’da birçok oyuncu kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yönetmenliğe adım atarken, Oscar ödüllü yıldız Leonardo DiCaprio bu yola hiç sıcak bakmadığını açıkladı. Clint Eastwood, Robert Redford ve George Clooney gibi isimlerin aksine DiCaprio, yönetmen koltuğuna oturmayı düşünmediğini söyledi.

Time Dergisi tarafından “Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi” seçilen Leonardo DiCaprio, geçen hafta New York’ta düzenlenen “A Year in TIME” etkinliğinde usta yönetmen Martin Scorsese ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında yönetmenlik konusuna değinen DiCaprio, bu alanda kendini yeterli görmediğini ve özellikle Scorsese ile kıyaslanmanın kendisi için caydırıcı olduğunu ifade etti.

51 yaşındaki oyuncu, “Bazı insanlar bana yönetmenlik yapmak isteyip istemediğimi soruyor. Ben de ‘Asla yönetmenlik yapmak istemem. Martin Scorsese’nin yaptıklarına asla yaklaşamam. Neden yapayım ki?’ diyorum” sözleriyle düşüncesini dile getirdi. DiCaprio, geçmişte rol aldığı bazı filmlerde kamera arkasındaki süreci daha yakından gözlemlemeyi istediğini de belirtti.

Oyunculuk deneyimini anlatan DiCaprio, “Karakterleri canlandırıyorsunuz ve ruhlarının derinliklerine inmeye çalışıyorsunuz. Ben bazen bir gözlemci olmayı, kameranın arkasında Scorsese’nin neler yaptığını izlemeyi çok isterdim” dedi. Geriye dönüp baktığında, film yapım sürecini kamera arkasından daha fazla takip etmeyi arzuladığını da sözlerine ekledi.

Bugüne kadar Martin Scorsese ile altı filmde çalışan DiCaprio, 83 yaşındaki yönetmenle çekimler öncesinde aylar süren hazırlık ve tartışma süreçlerinin kendisi için büyük bir öğrenme deneyimi olduğunu vurguladı. “Birlikte çalışırken aylar öncesinden tartışabilmek, sorular sormak ve alışılmışın dışında yaklaşımları masaya yatırmak çok önemliydi” diyen DiCaprio, şu anda üzerinde çalıştıkları yeni filmde de aynı sürecin devam ettiğini belirtti.

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese ile çalışmanın kariyerindeki en gurur verici anlardan biri olduğunu söyleyerek, usta yönetmenden öğrendiklerinin kendisi için paha biçilemez olduğunu ifade etti.