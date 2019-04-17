Ekrem İmamoğlu, görevi devraldı

İstanbul İl Seçim Kurulu'nda mazbatasına alan Ekrem İmamoğlu, devir teslim töreni için Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. İmamoğlu'nu burada binlerce yurttaş karşıladı.



BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE İMAMOĞLU İZDİHAMI - VİDEO

İBB BAŞKANI OLARAK İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, İBB Başkanı olarak burada ilk konuşmasını gerçekliştirdi. İmamoğlu, konuşmasından şunları söyledi:

Birkaç cümle paylaşağım, ardından Sayın Mevlüt Uysal'ın makamında devir teslim töreni yapacağız. Buradaki törene basın mensubu almayacağız. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Biz devir-teslimi yaptıktan sonra dışarıda otobüsün üzerinde halkımıza sesleneceğim. Bu haftasonu; ya cumartesi ya pazar günü bir miting düzenleyip, vatandaşlarımıza süreci aktaracağız.



"MAZBATA'YI 16 MİLYON İNSAN ADINA ALDIM"

Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiçkimsenin birbirinden farkı olmaksızın. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vaz geçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlkik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, 16 milyon İnsanın da hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik,i bundan da vazgeçmedik.

"İBB'NİN KAPILARI HALKA AÇILMIŞTIR"

İBB Bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açılmıştır. İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır.

"DEVAM EDEN SÜREÇLER VAR"

Şuan itibariyle devam eden süreçler var bunun farkındayız. Şehrimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliği i.in net ifadeler ilgili, kurumlardan bekliyoruz. Bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden belirsizliğin bertaraf edilmesi adına ilgili kurumların süreci tamamlamalarını diliyorum.

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, "İBB Bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açılmıştır. İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır" dedi.

SARAÇHANE'DE MAHŞERİ KALABALIK

Belediye binasında devir teslim için hazırlıklar, İmamoğlu'nun mazbatasını almasından sonra başladı. Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapldı. İBB binasının bulunduğu Fatih'te Saraçhane Meydanı'na çok sayıda yurttaş toplandı.

CHP'nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için binaya geldi.

CHP'nin eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever yapılan hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Eski ve yeni meclis üyelerinin İmamoğlu'nu karşılayacaklarını söyleyen Gülsever, "Mevlüt Uysal ile görüşüldü. Ekrem İmamoğlu'nun gelişine denk gelen saatte burada olacak. İmamoğlu burada önce eski ve yeni CHP’li meclis üyelerine teşekkür konuşması yapacak. Daha sonra Uysal'ı makamında ziyaret edecek ve devir teslim gerçekleştirilecek." dedi.

GÖREVİ DEVRALDI

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu'nun, İBB Başkanlık mührünyle fotoğrafı basına servis edildi.