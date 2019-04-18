CHP'li Gülizar Biçer Karaca adliyede yaralandı: Koluna 20 dikiş atıldı

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ile birlikte mazbatayı almak için gittiği İl Seçim Kurulu girişinde çıkan arbedede cam kesiği nedeniyle yaralandı.



CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çağlayan Adliyesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata almak için İl Seçim Kuruluna geldiği sırada yaşanan arbedede kırılan bir cam parçasıyla sol kolundan yaralandı.

Karaca, koluna 20 dikiş atıldığını söyleyerek sağlık durumuyla ilgili Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “#Mazbatamızı alırken Çağlayan’da arbedede kırılan camın düşmesi sonucu sol kolda oluşan kesi nedeniyle geçirdiğim operasyon başarıyla tamamlandı. 20 dikiş ve el cerrahisi operasyonunun ardından sağlık durumu iyiye gidiyor. İyi dilekleriniz için teşekkürler.”

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ZİYARET

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaisinin ilk gününe başlamadan önce adliyede yaralanan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'yı ziyaret etti. Bu ziyaretle ilgili larak İmamoğlu şu paylaşımda bulundu: "Dün adliyede mazbata alımı esnasındaki yoğunluktan kaynaklı talihsiz bir kaza geçiren Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca’yı ziyaret ederek kendisine ve diğer hastalara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Acil şifalar diliyorum" dedi.