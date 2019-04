'Seçim döneminde yaşanan tartışmalar sona ermiştir'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkez Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

31 Mart itibarıyla tamamlamış olduğumuz seçimlerden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden Memur Sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir. İnsan oğlu hem cahildir, hem zalimdir. İnsanoğlu bir yere kadar menfaatleriyle beraber yürür. Ben Memur Sen camiasının bulundukları yerlerde dim dik duracaklarına inanıyorum. Seni makamından mı alacaklar alsın, memurluktan mı atacaklar. Biz buna sessiz kalmayız.

Batı medyasının yayınlarına tepki gösteren Erdoğan, "New York Times böyle yazmış. Sen ne yazarsan yaz. Türkiye'nin gücünü kabul edecekler. Her zaman bu başlakları attılar. Bunlar yeri gelir madalya verir, yeri gelir bu tür başlıklar atarlar. Türkiye güçlenerek yoluna devam etmektedir. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Senin ülkende ne kadar mülteci var? Her ne kadar ana muhalefet partisinin bir belediye başkanı onlara bir tas çorba vermeyiz dese de biz onlara bakmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bir takım tartışmalar olmuştur ama bu durum demokrasimizin başarıyla işlediğini gösterye engel değildir. Türkiye yüzde 85 oranında seçime katılım oranına yaklaşmıştır. Seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini geliştirdiğine inanıyorum. Türkiye'de son 6 senede Gezi Olayları ile başlayan pek çok provokasyona ülkemiz muhatap oldu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü tarihimizin en büyük ihanetlerinden biridir. Milletimizin kahramanca direnişisi sayesinde boşa çıkarttık. Son 5 yılda tam 7 kez sandığa gittik. Seçimler ülke ekonomisinde yük oluşturuyor. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiştir. Milletimiz bu dönemi geride bırakmıştır. Hak arayanları kimse hakaretle eleştirme yoluna gidemez. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir. Türkiye'nin bekası her türlü politik hesabın üstündedir. Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşma mücadelesini verdik. Şiddete bulaşmadığı sürece her siyasi görüşün başımızın üzerinde yeri oldu.Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. Sorunlarımızı çözmek ancak böyle olacaktır.