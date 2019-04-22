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Kılıçdaroğlu'nun avukatından saldırı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 08:28

[Haber görseli]CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara'nın Çubuk İlçesinde şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"ALÇAKLIĞIN HESABINI SORACAĞIMIZDAN EMİN OLUN"

GerçekGündem'in haberine göre; Celal Çelik saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "‪Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik alçakça saldırı nedeniyle başlatılan soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında bizzat takip ediyorum. Bu alçaklığın hesabını soracağımıza emin olun... " dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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Kemal Kılıçdaroğlu

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