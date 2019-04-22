Kılıçdaroğlu'nun avukatından saldırı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara'nın Çubuk İlçesinde şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"ALÇAKLIĞIN HESABINI SORACAĞIMIZDAN EMİN OLUN"

GerçekGündem'in haberine göre; Celal Çelik saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "‪Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik alçakça saldırı nedeniyle başlatılan soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında bizzat takip ediyorum. Bu alçaklığın hesabını soracağımıza emin olun... " dedi.