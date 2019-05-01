İmamoğlu Bakırköy'deki miting alanında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bakırköy'deki alana geldi. Yurttaşlar "Ekrem başkan" sloganları attı. Konuşma yapan İmamoğlu, "Alın terinizin, Emeğinizin bayramı kutlu olsun. Şu an çok mutluyum. " dedi.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM

"1 Mayıs’ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya özgürce mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatınızı yitiren kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum."

Öte yandan alanda bazı seyyar satıcıların Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu yazılı atkılar sattığı görüldü.

KONSERLER İPTAL

Bakırköy miting alanında verilecek konserler, Şanlıurfa'da yaşanan kazada 5 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.