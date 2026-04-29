Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 'Muhittin Böcek' görüntülerine soruşturma

29.04.2026 23:39:00
Güncellenme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada Muhittin Böcek ve ailesi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan ve aile tarafından kendilerine ait olmadığı beyan edilen görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması tepkilere neden olmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülere ilişkin Tv100’e açıklamalarda bulundu. 

Tv100 yorumcusu ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, söz konusu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasını aktardı. 

Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulması hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

