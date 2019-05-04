CHP duyurdu: YSK incelemesi bitti

Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, “Bir şeyler olmuş diyenlere; hiçbir şey olmadığının ve hiçbir saçma argümanları kalmadığının resmidir Saçmalıkta sınır tanımasalar da. Aşağıdaki çizelge birilerinin yüzünü kızartır mı acaba? Ve bu sonuçlar doğrultusunda Pazartesi günü YSK'nın itirazları reddedeceği açık ve nettir” dedi.

CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan da, YSK'nın incelemenin bittiğini ifade ederek, “YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil. Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı. İtiraz reddedilmeli. #imamoğlu kazandı” diye yazdı.