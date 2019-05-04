CHP'den çok sert tepki: Soluğu Yüce Divan'da alabilirler

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, "Erdoğan, 'Yüksek Seçim Kurulu kendisini aklasın' diyor. Cumhurbaşkanı'nın diyeceği bir laf mı bu? YSK hangi şaibeye neden olmuş da şimdi kendini aklayacak. Bırakın YSK'yı baskı altına almayı artık zan altında bırakmaya başladılar. 16 Nisan referandumunda sorun yok, 24 Haziran seçimlerinde sorun yok, 31 Mart'ta ilçe belediyelerinin seçimlerinde sorun yok ama Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yolsuzluk var. Baştan beri söylüyorum, bir seçimde yolsuzluk varsa o yolsuzluğu gücü elinde tutanlar yapar. Şimdi bir de yeni bir şey çıkmış. AKP Genel Başkanı seçimlerin yenilenmesi için yeni bir kriter ortaya koymuş. Diyor ki, "Dünyanın her yerinde yarım puan, 1 puan fark olursa seçim yenilenir". AKP Genel Başkanı artık şu klavuzlarını değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Seçimin yenilenmesi beka meselesiymiş. Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuş olan partimize kara çalmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Bizim belediye başkanlarımızın T.C. ibarelerini yeniden oraya astırmak mıdır beka meselesi. Bu ülkenin ekonomik meselelerini unutup, kalkıp kendi koltuklarının peşine koşanlar bu ülkenin beka meselesidir. 2 Nisan'da Dolmabahçe'de bir hukuk cinayeti tasarlanmış, CHP'nin sandıkta kazandığı seçimi masada çalmak için düğmeye basılmıştı. Şimdi ben buradan açıkça söylüyorum. Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını kabul etmelerinin zamanı geldi. Milletin dertleri derman bekliyor. Milletin gerçek sorunlarına odaklanmanın zamanı geldi. YSK kendi içtihatlarına uymalıdır" diye konuştu.