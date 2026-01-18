Milli Eğitim Bakanı Tekin’den 10 Kasım’ın ara tatile denk gelmesine savunma: ‘Teknik ve takvimsel zorunluluk’

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Bundan sonra 10 Kasımları ara tatillere denk getirecek misiniz? ” diye sordu.

Tekin, verdiği yazılı yanıtta, bakanlık tarafından yayımlanan iş takviminde, ara tatil tarihlerinin okulların açılış tarihine bağlı olarak iş günlerinin hesaplanmasıyla belirlendiğini ve değişkenlik gösterdiğini bildirdi. Tekin, “2025-2026 eğitim öğretim yılı özelinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ara tatil tarihleri ile çakışması tamamen teknik ve takvimsel zorunluluklardan kaynaklanmıştır” dedi.

Aygun, “Okullarımızda bilimsel, laik ve Atatürk’e bağlı birey yetiştirilmesi ile ilgili düşünceniz nedir?” sorusunu da yöneltti.

Tekin, yanıtında, bakanlığa bağlı okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarının, Milli Eğitim Temel Yasası’nın “genel amaçlar” başlıklı 2. maddesinde ifade edilen “Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri” esas alınarak geliştirildiğini bildirdi. Tekin, bu doğrultuda yasada da belirtildiği üzere öğretim programlarındaki amacı şöyle açıkladı:

“Öğrencilerimizi Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Bununla birlikte ‘laiklik’ ve ‘bilimsellik’ ise esas alınan temel ilkeler arasındadır.”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tekin, son olarak da, “Bu itibarla bilimsellikten taviz olmadığı gibi laiklik ve Atatürk de kimsenin tekelinde değildir. Ayrıca, bu hususlar meri mevzuatın konusudur” dedi.

‘İYİ NİYET YOK’

Yanıtı değerlendiren CHP’li Aygun, şunları söyledi:

“Atatürk’ü değişik gerekçelerle eğitim sisteminden çıkarmak istiyorlar. İlkokul 1 ve 2’de gelişim raporunda Atatürk resmi yok, devamı gelir. Niye yok? Atatürk, 23 Nisan’ı çocuk bayramı yapmış bir lider. İlkokul 1 ve 2’nin gelişim raporunda yer almalıdır. Atatürk sevgisi vermekten uzak bir anlayış var. 10 Kasım’ı tatil dönemlerine denk getiriyorlar. İyi niyet yok.”