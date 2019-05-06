Erdoğan'dan NATO toplantısında S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşanıyor. Terör gibi asimetrik tehditlerin arttığı bir dönemdeyiz.

Bugüne kadar 40 binin üzerinde sivil vattandaşımızı ve askerimizi PKK terörüne şehit verdik.

NATO'nun özü ittifak dayanışmasıdır ülkelerimize yönelik tehditler karşısında kader ortaklığı yapıyoruz.

Namlusunu ülkemize çeviren terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Ülkemizin egemenlik haklarına giren S-400'ler gibi bazı güncel meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın alevlendirilmesini kesinlikle tasvip etmiyoruz. Türkiye'yi dar kalıplara sokmaya çalışmak bizi, tarihimizi ve konumumuzu anlamamaktır.