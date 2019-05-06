Bir garip iptal gerekçesi: O sandıklarda 16 bin 253 AKP görevlisi vardı

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptal gerekçesi 'Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi' oldu. Oysa gün içinde AKP'nin bu kapsamda itirazda bulunduğu 16 bin 404 sandıkta tam 16 bin 253 görevlisinin olduğu ortaya çıkmıştı.