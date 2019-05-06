YSK İstanbul seçimlerini iptal kararını "Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" şeklinde gerekçelendirdi. Oysa gün içinde AKP'nin bu kapsamda itirazda bulunduğu 16 bin 404 sandıkta tam 16 bin 253 görevlisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu sandıklarda AKP yüzde 50,19 oranında oy alırken, CHP ise yüzde 47,09 oranında oya sahipti.
Bir garip iptal gerekçesi: O sandıklarda 16 bin 253 AKP görevlisi vardı
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptal gerekçesi 'Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi' oldu. Oysa gün içinde AKP'nin bu kapsamda itirazda bulunduğu 16 bin 404 sandıkta tam 16 bin 253 görevlisinin olduğu ortaya çıkmıştı.
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Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 20:40