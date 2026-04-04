Son dakika... Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Van’ın Tuşba ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.52’de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

BAZI YURTTAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Deprem; çevre iller Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de de hissedildi. Van'da sarsıntıyla birlikte yurttaşlar, sokaklara çıktı. Bazı kişiler, cadde ve parklarda toplandı. Bir süre dışarıda bekleyen yurttaşlar, tekrar evlerine döndü.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan deprem sırasında iş yerlerinde bulunan yurttaşların panikle kaçıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD: 'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

AFAD'dan deprem ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, sosyal medya hesabından depreme yönelik şu paylaşımı yaptı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir.

Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN KURUM: 'İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ SAHADA'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemekle birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Olası ihbarlara karşı İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada" ifadelerine yer verdi.

"ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA AKSAKLIK YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "Merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

DURAN: 'ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Van'da paniğe yol açan depreme dair, şu açıklamayı yaptı:

"Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, devletimizin tüm ilgili birimleri saha tarama çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Yüce Allah’tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum."

MEMİŞOĞLU: 'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz."