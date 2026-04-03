Son dakika... İran’da düşürülen uçak sonrası Trump’tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerinde düşürülen ABD savaş uçaklarına rağmen Tahran ile yürütülen diplomatik sürecin devam edeceğini açıkladı. NBC News’e telefonla konuşan Trump, “Hayır, hiç de değil. Bu savaş. Savaştayız” ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR

Trump, düşürülen uçaklara ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını paylaşmayı reddederek konuyu “hassas bir askeri mesele” olarak nitelendirdi. Mürettebatın yerinin tespitine yönelik bilgilerin medyada yer almasına da tepki gösterdi.

İKİNCİ UÇAK DA DÜŞTÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran üzerinde düşürülen uçağın F-15E Strike Eagle olduğunu açıkladı. The New York Times’a göre ise aynı saatlerde Basra Körfezi bölgesinde bir A-10 saldırı uçağı da düştü.

Gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilimi artırırken, Washington yönetimi diplomatik temasların süreceğini vurguladı.