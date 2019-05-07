İstanbul'da iki bağımsız aday çekildi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ardından Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ile Emekçi Hareket Partisi (EHP) de 23 Haziran'da yapılacak seçimde aday göstermeyeceğini açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerine Genel Başkan Aysel Tekerek'i bağımsız aday olarak gösteren TKH, tarafından yapılan yazılı açıklamada YSK kararının, AKP ve MHP'nin baskısı ve talimatı ile alınmış siyasi bir karar olduğu vurgulanarak, "Bugün başkanlık rejiminde ortaya çıkan bu tablo, tam bir istibdat rejimidir! Türkiye Komünist Hareketi, böylesi bir tabloda, gayri-meşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır. Ancak ve ancak emekçi sınıfların örgütlü gücünün sermayenin, gericiliğin, faşizmin ve sağın bütün oyunlarını boşa çıkartacağını bilmektedir. Ülkemizi adım adım karanlığa ve yıkıma sürükleyen gerici ve emek düşmanı bu istibdat rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz!" ifadelerine yer verildi.



EHP DE ADAYINI ÇEKTİ

EHP desteğiyle bağımsız aday olarak yarışan Özge Akman da YSK seçimleri yenileme kararının ardından Ekrem İmamoğlu karşısında yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Akman Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Sevgili İstanbullular; İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır. Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır. Çokça mesaj atan yurttaşlarımız bilsin ki bu mücadelede elbette omuz omuzayız, bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

Aysel Tekerek, YSK birleştirme tutanaklarına göre, 31 Mart Seçimlerinde 1520 oy almıştı. Akman ise 2 bin 430 oy almıştı.