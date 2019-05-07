TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan milletvekilleri, İstanbul'da seçimin yenilenmesi ile ilgili YSK'nın kararını değerlendirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kürsüye, adalet terazisi heykeli koydu. Yalım, seçimin iptal edilmesi yönünde oy kullanan YSK'nin 7 üyesine seslenerek, üzerinde 'Vicdan' yazan dövizi milletvekillerine gösterdi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik kararının, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 24 Haziran seçimlerinde de geçerli olabileceğine" yönelik önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

'YÜKSEK SADAKAT KURULU' BENZETMESİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, öneri üzerinde yaptığı konuşmada, "YSK'nin, yüksek sadakat kurulu gibi davrandığını", İstanbul seçimlerine yönelik kararıyla literatüre geçtiğini söyledi..

YSK'nin, 4 tane evrakın 3'ünü makbul, 1'ini gayrimakbul sayarak seçim yenileyen bir Kurul olarak dünya hukuk tarihine geçtiğini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"YSK'den böyle bir karar beklemiyorduk. Bekliyorduk ki bavul bavul itirazlara konu olan onca evrakın arasından bize şöyle bir şey densin, 'Sayılan, suistimale konu olmuş, millet iradesinin gasbına sebep olmuş bu suistimallerin seçim sonucunu değiştirme sayısı tespit edilmiştir, dolayısıyla seçimlerin yenilenmesi.' Buna kimse itiraz edemezdi. Bu açıklanan gerekçeden daha itibarlı olan gerekçe şuydu: 'Cumhurbaşkanlığı makamı partisi adına verilmiş oyların gadre uğradığını düşünüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız seçimin yenilenmesini istiyor.' Cumhurbaşkanlığının hatırını böyle münasebetsiz bir gerekçeden daha çok sayarım ben. 24 Haziran seçimlerini de Cumhurbaşkanlığı seçimini de aslında ifsat edecek bir karardır bu."

İYİ PARTİ'Lİ AĞIRALİOĞLU: ÇÖZÜM SAVRULMASINI YAŞAMAYIZ

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeniden bir çözüm süreci yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Bir daha bir çözüm savrulmasını yaşayamayız. Seçim kazanmak için lüzumsuz şirinlik yapabileceğimiz bir cümlenin bugünden önünü keselim diye söylüyorum" dedi.

'HALKIN DEMOKRASİYLE KURDUĞU İLİŞKİLER DİNAMİTLENDİ'

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da YSK'nin İstanbul seçimlerine yönelik kararına ilişkin "İktidar işte sandıktan çıkamadı, şimdi hadi buyurun; çıkamadığı sandığıysa önce gayrimeşru ilan edip ardından da ısmarlama bir üslupla Yüksek Seçim Kuruluna yeni bir seçim ısmarlamış durumda. Aslında sadece seçimler iptal edilmedi, bugün, halkımızın demokrasiyle kurduğu, halkın siyasetle kurduğu ilişkiler dinamitlenmiş oldu." şeklinde konuştu.

YSK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, YSK'nin kararını "bir hukuk cinayeti ve hukuk darbesi" olarak nitelendirdi. YSK üyelerinin görev sürelerinin seçimlerden kısa süre önce uzatıldığına işaret eden Aydoğan, "Memlekette hukukçu mu yoktu? Şimdi burada La Fontaine'den masallar okuyorsunuz." diye konuştu.

Aydoğan, YSK'nin, Kemalpaşa ve Pasinler ilçelerine yönelik aynı nitelikteki itirazları reddederken İstanbul itirazını kabul ettiğini savunarak, "Ekrem İmamoğlu'ndan korktunuz mu? Korkun, adam gibi adam. Adamlığı, sevgiyi hatırlattı." ifadesini kullandı.

'ASIL SUÇLU YSK DEĞİL AKP'

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Ama suçlu YSK değil. Asıl suçlu, seçilmiş belediye başkanlarının makamına göz diken, itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partisidir. Eğer siz bu itirazı yapmasaydınız Yüksek Seçim Kurulu bu kararı vermeyecekti. 'Karar yargınındır, karar Yüksek Seçim Kurulunundur.' diyerek bundan sıyrılamazsınız. İstanbul seçimleri için de aynı şey geçerli." dedi.

AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Son bir aydır kamuoyu, milletimiz gördü. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan, AK Parti yetkililerinden herhangi bir ifade kullanıldığını hiç kimse görmemiştir ama maalesef Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında tehdide varan, hakarete varan ifadelerin kimler tarafından kullanıldığını milletimiz net bir şekilde görmüştür." diye konuştu.

TANRIKULU: İSTANBUL ÜZERİNDEN ÜRETTİĞİNİZ BİR KURGU VARDI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'un sadece Türkiye ile ilgili bir mesele olmadığını savunarak, "İstanbul sizin iktidarınız döneminde aynı zamanda Kafkasya bakımından, Afrika bakımından ve Orta Doğu bakımından İhvan'ın, El Kaide'nin lojistik merkezi haline geldi ve bunları besleyen güçler de Büyükşehir üzerinden örgütlendiler. O nedenle İstanbul sadece İstanbul seçimleri değildi. Ve bunun üzerine inşa ettiğiniz bir kurgu vardı, o kurgu üzerine de bu seçimleri maalesef ama maalesef 36 gün boyunca askıda bıraktınız ve sizin güncel ihtiyaçlarınıza göre, yerel ihtiyaçlarınıza göre karar verme organına dönüşen Yüksek Seçim Kurulu tarafından da bu karar maalesef dün alındı. Evet, Yüksek Seçim Kurulu, maalesef Adalet ve Kalkınma Partisinin bir aparatına dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup önerileri kabul edilmedi.

KABUL EDİLEN TEKLİFLER

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 3 kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifler şunlar:

- Türkiye ile Nijer Arasında Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma'ya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından alınan karar gereği gündemin diğer işlerine geçildi.

Komisyonun yerine oturmaması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.