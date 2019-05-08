Yeni kurulacak merkez sağ partiden İmamoğlu’na destek

Bir süredir Türkiye’yi il il gezerek yeni bir merkez sağ parti çalışması sürdüren Çoban Ateşi Hareketi, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

Çoban Ateşi Hareketi Koordinatörü Rıfat Serdaroğlu ile hareketin sözcüleri Murat Uysal ve Gürkan Çakıroğlu’nun imzası ile yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı siyasi baskı altında alınmış, hukuki olmaktan uzak antidemokratik bir karardır.Alınan karar,ülkemizde uzunca bir süredir ağır yaralı olan demokrasimizin ölüm fermanıdır.Rejim artık net bir şekilde totaliterdir.

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 6 Mayıs 2019’da bütün dünyanın gözü önünde İstanbulluların iradesi gasp edilmiştir.Demokrasi dışı bu saldırıya karşı çıkmak her vatanseverin görevidir. Oldu bittiler asla kabul edilmeyecek ve adalet yerini bulana yani Ekrem İmamoğlu gasp edilen mazbatasını alana kadar mücadelemiz sürecektir.

YSK’ya bu hukuka aykırı kararı aldırmalarının sebebi İmamoğlu’nun seçimi kazanması sonrasında rantın, yolsuzluğun ve haksızlığın üzerine giden tavrıdır.Bu tavır AKP’de korku rüzgarları estirmiştir.

Yandaş vakıflara aktarılan milyonlarca lira paranın, belediye olanaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesinin, belediyede fiilen çalışmayanlara ödenen maaşların ve yaptıkları yolsuzlukların millete açıklanabilir olması büyük bir telaşa sebebiyet vermiştir. Tüm bu hukuk ve ahlak dışı eylemler AKP’nin ahlak anlayışının ve İstanbul Belediyesi’ne bakışının en net ifadesidir.

Değerli İstanbullular;

Mevcut muhalefet partilerinin yetersizliği defalarca test edilmiştir. Muhalefet Partileri içinde maalesef tek başına iktidara talibiz diyen, diyebilen tek bir parti bile çıkmamıştır. Mevcut partiler bunca zaman gerek eylemleri gerekse de eylemsizlikleri ile iktidarın değirmenine su taşımışlardır.

Bizler işte bu yüzden Çoban Ateşi Hareketi’ni başlattık ve ülke sathında hızlı bir şekilde örgütleniyoruz. Türk seçmeninin büyük çoğunluğunu oluşturan “Merkez” seçmeni kucaklayacak, Türk siyasetinde bozulan dengeleri yerine oturtacak ve AKP’yi iktidardan indirecek bu hareket süratle partileşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet ortak paydasında, anayasamızın değişmez maddelerini şiar edinmiş her vatandaşımıza kapımız da gönlümüz de açıktır.Ülkemizi kurucu değerlerimize kavuşturmak, güçlendirilmiş parlamenter rejimi ihya etmek, kuvvetler ayrılığını güçlendirmek, tam bağımsız bir milli dış politika oluşturmak, yatırım ve istihdam iklimini başlatmak, Türk devletini ve çağdaş Türk milletini, hür dünyanın en itibarlı devleti ve vatandaşları haline getirmek öncelikli hedeflerimizdir.

Devletimizin beka sorunu yoktur. Beka sorunu olan AKP ve onun önde gelen isimleridir.

İstanbullu vatandaşlarımıza ve Ekrem İmamoğlu’na güveniyoruz. İstanbul’a ve İmamoğlu’na sahip çıkmak demokratik bir seferberlik görevidir.

Bizler, Çoban Ateşi Hareketi mensupları olarak, İmamoğlu’na her türlü desteğimizi vereceğiz.Her eylemimiz, anayasal çerçeve içinde ve İstanbullu yurttaşların gözleri önünde gerçekleşecektir.

Bu amaçla, 23 Haziran 2019 günü sonuç alınıncaya kadar vereceğimiz mücadelenin fitilini ateşliyor ve hepimizi bir arada tutan şanlı bayrağımızın renkleri olan “KIRMIZI BEYAZ” hareketimizi başlatıyoruz.