A+ A-

Kılıçdaroğlu'ndan Gül ve Davutoğlu yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemizin 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserden ayrılırken Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesi üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’un duyduğu rahatsızlığı dile getirmesini değerlendirdi.
Mahmut Lıcalı
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 03:00

[Haber görseli]

Kılıçdaroğlu, “Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal medya hesabından “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız ‘367 Kararı’ karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız” açıklamasını yaparken, Davutoğlu da sosyal medya üzerinden “Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur. Siyasi geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler