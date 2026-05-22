22.05.2026 23:20:00
ANKA
CHP birinci parti olmuştu: YSK'ye 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusu

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), CHP'nin birinci parti olduğu 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvuru yapıldığı öğrenildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Son olarak karara ilişkin YSK'ye yapılan itiraz bugün reddedildi.

YSK'YE BAŞVURU

ANKA'nın aktardığına göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ye başvuru yaptı. 

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi. 

YSK'nin, yarın yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyor.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTU

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP yüzde 37,76 ile birinci parti olmuştu.

CHP; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde en yakın rakibi AKP'ye fark atmıştı.

YSK'nin ret kararına CHP'den peş peşe tepki: 'Bugünkü kararla kendini yok saydı' YSK, CHP’nin mutlak butlan kararına itirazını reddetti. Kararın ardından CHP'li isimlerden tepki yağdı. CHP'li Burhanettin Bulut "Bugünkü kararla YSK kendini yok saymış oluyor" derken, CHP'li Gül Çiftçi ise "YSK, başvurumuzu reddederek irade gaspına ortak oldu" dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı CHP'nin "mutlak butlana" karşı itiraz başvurusunun reddedilmesi sonrası; Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı.
Son Dakika... 'Mutlak butlan' itirazı: YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti CHP, Yargıtay'ın ardından YSK'ye de "mutlak butlan" kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.