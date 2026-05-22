CHP birinci parti olmuştu: YSK'ye 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Son olarak karara ilişkin YSK'ye yapılan itiraz bugün reddedildi.

YSK'YE BAŞVURU

ANKA'nın aktardığına göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ye başvuru yaptı.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi.

YSK'nin, yarın yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyor.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTU

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP yüzde 37,76 ile birinci parti olmuştu.

CHP; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde en yakın rakibi AKP'ye fark atmıştı.