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AKP'li Özel'den #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyen ünlülere: Adaletinizin terazisini sileyim

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımlarında bulunan ünlü isimlere yönelik, ""Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!" ifadelerini kullandı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 23:58

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimin yenilenmesine tepki mesajları paylaşan ünlüler için "Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!" ifadelerini kullandı:

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Recep Özel

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