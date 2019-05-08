AKP'li Özel'den #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyen ünlülere: Adaletinizin terazisini sileyim

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimin yenilenmesine tepki mesajları paylaşan ünlüler için "Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!" ifadelerini kullandı:

Sanatınız da adamlığınız da yalan!

Seçim yenilemeye verilen tepki adeta "emir komuta zinciri" gibi!

Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular!

Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!

Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın! — Recep Özel (@recepozel32) 8 Mayıs 2019