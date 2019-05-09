TKP'den yeni açıklama: Boykottan geri adım mı?

TKP Merkez Komitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, boykot seçeneğinin etkili olmadığının görüldüğüne dikkat çekilerek, yeni bir karar alınacağı kaydedildi.

TKP'nin açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

Seçimleri boykot seçeneğinin bir an önce gündemden düşürülmesi için çaba sarf edenlerin, bunda ciddi bir başarı sağladıkları görülmektedir. TKP, hukuksuzluğun hızlı ve kesin bir şekilde kendini kabul ettirmesinin, bundan sonra olacaklar açısından da sakıncaları olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Partimiz, gereklerini anlatmaya çalıştığı bu seçeneğin güçlenmemesi durumunda yeni bir değerlendirme yapacaktır. Halkımız, bu değerlendirmenin sonucunda alacağımız kararların, AKP’nin ve Erdoğan'ın elini güçlendirecek unsurlar taşımayacağından ve TKP’nin tarihsel misyonlarını güçlendirecek nitelikte olacağından emin olabilir.

TKP'nin 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, YSK'nin kararının genel oy hakkının gaspı anlamına geldiği vurgulanmış, seçimlerin boykot edilmesi gerektiği savunulmuştu. TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacağını açıklanmıştı.