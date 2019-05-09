MHP, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldırmak istiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verme çağrısında bulunmasının ardından bugün MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan da bir açıklama geldi.



Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin YSK üyeleri hakkında yaptıkları açıklamalara sert bir dille tepki gösteren Akçay, "Demokrasinin koruyucusu ve uygulayıcısı yargı ve hukuk kurullarının kararlarını hukuki bakımdan değerlendirmek yerine tehdit ve hakaret diliyle kaos ve kriz pompalıyorlar." dedi.

Akçay, şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Sayın Genel Başkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dokunulmazlık çağrısına verdiği tepki, CHP'nin hakaretlerle dolu zehirli dil karnesine yerleşmiştir. Mevzubahis olan CHP'nin korkup ürkmesidir. Özgür Özel laf kalabalığı yaparak Sayın Genel Başkanımızın dokunulmazlık çağrısını bağlamından koparmak istemekte ve içeriğinin tartışılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

CHP sözcülerine bir kez daha anlatıyorum: Milletimizin size verdiği temsil yetkisinin arkasına sığınarak ülkemizin kurumlarına, hukuk ve demokrasiye fütursuzca saldıramazsınız. YSK'ye yönelik kullandığınız hakaret ve tehdit dilinin arkasındaysanız muhataplarınızın da kendilerini ve devlet kurumlarını savunma hakkına ve yargı önünde hesaplaşma hakkına da rıza göstereceksiniz. Kendi siyasi ahlaksızlığınızı dışa vurduğunuz hakaret ve tehdit dilinizi kullanmaktan imtina edenlerin kendilerini savunma hakkına razı olacaksınız. Eğer delikanlı gibi YSK'ye yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ey CHP, titre ve kendine dön."