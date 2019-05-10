'Oylar çalındı' diyen Binali Yıldırım'a yanıt geldi: Yalan!

Ramazan'ın ilk günü Yüksek Seçim Kurulu kararıyla İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının alınması büyük tepki görmüş, 'Ramazana hak yiyeyerek girdiler' yorumuna neden olmuştu. AKP'nin seçimden yenik çıkan başkan adayı Binali Yıldırım da dün Pendik Sanayici ve İş adamları Derneği tarafından dün düzenlenen iftar programında "Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'de görüldü ve iptal edildi" diye konuştu.

Bu sözlere sosyal medyadan büyük tepki geldi. YSK'nın verdiği tartışmalı karada bile oyların çalındığına dair en ufak bir ifade bulunmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları AKP adayının dğru söylemediğini belirttiler. Bu tepkilerden bazıları şöyle:



Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: "AKP'nin tek oyu çalınmamıştır. Hatta geçersiz oyların tekrar sayımı ile -iptal olması gereken- 8000 kadar oy çalınarak AKP hanesine yazılmıştır. AKP'nin itirazı ile seçimin iptaline neden gösterilen sandıklardan akp %50.7 oy almıştır. Özet: Yavuz hırsız ev sahibini bastırmıştır."

Avukat Fidel Okan: "Aslında haklı! Madem YSK bu kadar açık kanunsuzluk yapabiliyordu, seçimin iptali yerine doğrudan Binali Yıldırım’ı neden seçimin galibi ilan etmedi? Nasıl olsa hukuk yok kim ne diyebilirdi ki? Şimdi gereksiz yere Binali bey efor sarfedecek onu mağdur etmeye YSK’nın hakkı yok!

emre emiroglu @mrmrgl: Hala açıklanmamış ysk kararına göre oy çalınması diye bir durum yok, seçim öncesi YSK'nin belirlediği kurulları yine YSK usulsüz diye iptal etti. Oy çalındı diye yalan söylemeyi bırakın. Zaten her TV'ye çıkışınızda suratınızdan düşen bin parça. Bu işe ne kadar heveslisiniz belli.

Hala açıklanmamış ysk kararına göre oy çalınması diye bir durum yok, seçim öncesi ysknin belirlediği kurulları yine ysk usulsüz diye iptal etti 🤪 Oy çalındı diye yalan söylemeyi bırakın. Zaten her tvye çıkışınızda suratınızdan düşen bin parça. Bu işe ne kadar heveslisiniz belli — emre emiroglu (@mrmrgl) May 10, 2019

Devrim Yener Kucuk @devrimkucuk: Kul hakkı yiyip yalan söylüyorsunuz. Çok yazık. YSK nın belirttiği sandıklarda: Binali Yıldırım’ın oyu %50.5, Ekrem İmamoğlu’nun oyu %47, CHP usulsüzlük yapmış ama daha oyu daha az!!! Ya söyleyin bi nasıl çalınmış? Referandumda 2.5 milyon mühürsüz oyu kabul etmişti aynı YSK.

Kul hakkı yiyip yalan söylüyorsunuz. Çok yazık.

YSK nın belirttiği sandıklarda:

Binali Yıldırım’ın oyu %50.5,

Ekrem İmamoğlu’nun oyu %47,

CHP usulsüzlük yapmış ama daha oyu daha az!!!

Ya söyleyin bi nasıl çalınmış?



Referandumda 2.5 milyon mühürsüz oyu kabul etmişti aynı YSK. — Devrim Yener Kucuk (@devrimkucuk) May 10, 2019

Aylin @aylinozsavlug: Binali Yıldırım yenilenecek seçimlerde ilk yalanını söyledi "mağdurum" #HayırlıCumalar

Binali Yıldırım yenilenecek seçimlerde ilk yalanını söyledi "mağdurum" #HayırlıCumalar — Aylin (@aylinozsavlug) May 10, 2019

şibumi @rasimcelebi: Ve unutmayın ki en büyük sorumluluk Allah’a karşı olan sorumluluğunuz. Bakanlık, diğerleri boş. Ve Allahım karşısına gittiğinizde kul hakkı yedin mi diye sorduğunda ne cevap vereceksiniz. Orada yalan da yok.

Ve unutmayın ki en büyük sorumluluk Allah’a karşı olan sorumluluğunuz. Bakanlık, diğerleri boş. Ve Allahım karşısına gittiğinizde kul hakkı yedin mi diye sorduğunda ne cevap vereceksiniz. Orada yalan da yok. — şibumi (@rasimcelebi) May 10, 2019

Sırası mı şimdi @RasSimdi: Bu yalancılarla yollarımı erkenden ayırdığım için ne kadar bahtiyarım bilemezsiniz.