İstanbul İl Seçim Kurulu'nda flaş değişiklik

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal emekliliğini istedi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Gürdal emeklilik dilekçesini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) sunulmak üzere İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na sundu. Dilekçenin Pazartesi Kurulda olması bekleniyor.

Gürdal normal şartlarda yaş haddinden Kasım ayında emekliye ayrılacaktı. Gürdal’ın eşinin sağlık durumu nedeniyle bu kararı aldığı iddia edildi.

Gürdal’ın yerine İl Seçim Kurulu Başkanvekili İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapıyordu.

YENİ BAŞKAN ZİYA BÜLENT ÖNER OLACAK

Gürdal'ın emekliliği istemesi ardından yerine gelecek isim belli oldu. İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner İl seçim kurulu başkanı olacak.