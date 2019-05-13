Sanatçıları hedef alan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul halkının oyları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak YSK'nin hukuksuz kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, kendisini desteklediği için bıçaklanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanser tedavisi gören manevi kızı Göknur Damat'ı ziyaret etti.

Damat, İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu‘na destek vermişti. “Her şey çok güzel olacak” diyerek İmamoğlu’nun kampanyasına 20 TL yatıran Damat, sosyal medyada linç edilmişti. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Göknur Damat’ı “Sen misin cesur yürek” diyerek baldırından bıçaklamıştı.

"ALLAH'IN İZNİYLE BUNLARI TEDAVİ EDECEĞİZ"

Olayı duyan İmamoğlu bugün Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İmamoğlu burada 31 Mart seçimlerini kaybeden rakibinin sözlerine yanıt verdi ve "Türkiye'de demokrasi arızasını çıkardılar, Allah'ın izniyle 23 Haziran'da milletimizin aracılığıyla tedavi edeceğiz. İlk gece 3 bin oyla kazandım diyen kendisiydi onu da tedavi ettim. Allah'ın izniyle bunları da tedavi edeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Ben Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptım. Bana danışmanlık yapan bir arkadaşımın THY ile olan sözleşmesini neden iptal ediyorsunuz? Bu Ekrem meselesi değil, bu Göknur meselesi değil. Bu memleket meselesi. ‘Çaldılar’ kelimesini nasıl kullanırsınız. Ben sizin seviyenize inmeyeceğim oturup aynaya bakın.”

“İyi vesileler iyidir, ‘güzel’ kelimesini kullansınlar. Bunu 15 yaşındaki bir çocuk buluyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Güvenlik tedbirlerimiz her geçen gün artıyor çünkü çevremizdeki insanlar her geçen gün artıyor. Sabah kalktığımda düşünüyorum, ben bunun altından nasıl kalkacağım. Benim güvenliğim topluma emanettir. Elbette emniyet güçlerimiz elinden geleni yapıyor.”

“Türkiye’de demokrasi arızasını çıkardılar, Allah’ın izniyle 23 Haziran’da milletimizin aracılığıyla tedavi edeceğiz. İlk gece 3 bin oyla kazandım diyen kendisiydi onu da tedavi ettim, Allah’ın izniyle bunları da tedavi edeceğiz.”

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu, sanatçıları hedef alan Erdoğan'ın sözlerine de tepki göstererek, "Sanatçı destek oluyor. Her şey çok güzel olacak diyor. Bunun dalkavuklukla ne alakası var. Şimdi eski sayfalarımı çevirelim. Bu olmaz. Çok yazık. Siyaset adına koca koca insanlar kötü laflar söylememeli. Bakın Türkiye demokrasi sorunu yaşanıyor. Kazanılmış bir seçim başka bir boyuta taşındı. Sanatçılar dünden daha cesur olacak. Kimse kimsenin sesini kısamaz, sanatçıları tehdit ederek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’da kanser tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Manevi kızım’ dediği Göknur Damat, Ekrem İmamoğlu için "her şey çok güzel olacak" diye paylaşım yapıp destek için 20 TL para yatırdı. Linç girişimine maruz kalan Damat, bir kişi tarafından baldırından bıçaklandı. Göknur Damat, saldırıdan önce İmamoğlu'nu desteklediği için kendisine "Sen hala gebermedin mi?" mesajı atanları şikayet edeceğini açıklamıştı: "Ben asla parti tutmam. Kişi tutarım. Neden bu kadar rahatsız oldular? Ben kendi, iradem ve aklımla hareket ediyorum."