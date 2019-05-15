AKP'li isim: Davutoğlu değil Babacan'ın partisi bize zarar verir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 3 dönem milletvekilliği yapmış ve AKP'de hala sevilen bir kişi ile yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. Altaylı, bu kişi ile yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle aktardı:

Kaybı kabullenseydik daha iyiydi diyorum ama bizim Reis’in de bir bildiği vardır. Çünkü tekrarlanması talebini o istedi. Bizim görmediğimiz bir şeyi görüyordur ve o yüzden tekrar istemiştir. Bana sorarsan çok zor olacak 23 Haziran seçimi. Bazıları çantada keklik görüyor ama ben hayatımda sandıkta keklik görmedim. Zordur bu işler. Tek avantajımız yaza gelmesi. Seçmenin elinin biraz daha bol olduğu bir dönem olması. Okul masrafı yok, yakıt masrafı yok, gıda fiyatları nispeten daha düşük. Bu avantajımıza olabilir ama yine de kolay değil

"AHMET DAVUTOĞLU AK PARTİ'YE ZARAR VEREMEZ"



Sonrasında AK Parti içinden çıkacağı konuşulan yeni iki parti meselesini sordum.

Yanıtı çok net, çok açıktı:



“Ahmet Davutoğlu bir değil isterse iki parti birden kursun AK Parti’ye zarar veremez. AK Parti çevresinde Davutoğlu’nun entelektüel karşılığı var ama siyasi karşılığı yok. AK Parti’nin okumuş yazmış taifesi Davutoğlu’nu sever, saygı duyar ama asla siyaseten peşinden gitmez. Okumuş yazmışın bile peşinden gitmediği yerde, az okumuş ve okumamış hiç gitmez. Davutoğlu siyasi bir girişim yaparsa hüsran olur, hüsrandan beter olur.”

"BABACAN'IN SAHNEYE ÇIKMASI AK PARTİ'Yİ BOZAR"



Peki ya Babacan ve onunla beraber hareket eden Gül?

“Bak orada sorun çıkar. Babacan’ın parti kurması, siyasi sahneye çıkması, AK Parti’yi bozar. Çünkü Babacan’ın hem siyasi hem de ekonomik karşılığı var. Üstelik hem içerde var hem dışarda var. Şöyle söyleyeyim, daha iyi anlarsın. Babacan’ın kuracağı siyasi hareket, içinde Abdullah Bey ile veya Abdullah Beysiz iktidar adayı olamaz, ne var ki AK Parti’yi iktidardan düşürecek kadar zarar verir.

Peki siyaset sahnesine çıkar mı?



“Onu ben bilemem. Şu anda kendisinin de bildiğini zannetmiyorum. Niyet başka bir şeydir icraat başka bir şey. Ama çok niyetli olduğunu duyuyoruz.“



Cumhurbaşkanı çağırıp Babacan’a yeniden görev verir mi?

“O da bizim boyumuzu aşar. Ama pek ihtimal vermiyorum”