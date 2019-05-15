Davutoğlu'na yakın isimler 'Diyarbakır' iddialarını yanıtladı

Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ramazan ayı içinde Diyarbakır'da büyük bir iftar programına katılacağı ve kuracağı partinin ilk işaretini burada vereceği öne sürülmüştü.

"BAĞLAMINDAN KOPARILARAK YORUMLARNMAMALI''

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden bazı siyasetçiler, iddiaya ilişkin şu açıklamayı yaptılar:

"Sayın Ahmet Davutoğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı münasebetiyle farklı programlara iştirak ediyor. Ramazan ayı içerisinde yapılan davetler sonucu farklı illerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan iftar programları, bağlamından koparılarak yorumlanmamalı."

"ŞU AN İÇİN BİR TAKVİM YOK''

Eski Başbakan ve AKP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 22 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, 15 sayfalık bir bildiri yayınlayarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere siyasetin bugünkü işleyişine dair eleştirilerde bulunmuştu. Ahmet Davutoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimini iptal kararını da yine sosyal medya hesabı üzerinden eleştirmişti. Davutoğlu'nun bu çıkışları parti kurma çalışmalarının hızlandığı yorumuna neden olsa da Davutoğlu'na yakın isimler, şu an için bir takvimleri olmadığını söyledi.