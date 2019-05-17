Kılıçdaroğlu’na seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Özgür Özel ve Ali Şeker, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu , Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel , Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, sanatçı Sunay Akın, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş ve kardeşi Hamdi Gezmiş eşlik etti. İftara gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu yurttaşlar alkış ve sloganlarla karşıladı. Masaya geçen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu yurttaşlarla dua ederek iftarını açtı.

‘İradenize saldırı yapıldı’

İftar programında konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul’da hak hukuk ve adalet mücadelesi vereceklerini söyleyerek, “İradenize saldırı yapılmışsa, biz o iradeyi söke söke alacağız. İmamoğlu CHP’nin adayı olmaktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Gençler sizden tek bir şey istiyorum. Çevrenizde kim olursa olsun bir kişiyi daha ikna edeceksiniz ve sandığa gideceksiniz. Biz güzel bir İstanbul’da kardeşçe yaşanmasını istiyoruz” dedi. İmamoğlu ise “16 Mayıs’ta Bandırma’nın İstanbul’dan Samsun’a gidişinde buluştuk. 16 Mayıs’ta Samsun’a giden gemide özgürlük ateşi vardı ve aynı inançla yol yürüyoruz. O günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu’yu ayağa kaldıran Atatürk ve 19 Mayıs’ın 100. yılında biz de İstanbul’u ayağa kaldıracağız. 16 milyon İstanbulluyu kucaklayarak, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini vereceğiz. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz” ifadelerini kullandı. Sunay Akın da, “Bu gece 16 Mayıs gibi edebiyat, sanat ve müzik olacak. Bu, Kılıçdaroğlu’nun düşüncesidir. Bu gece Bandırma’nın yola koyuluşunun 100. yılı. Bandırma’nın ruhu 68 kuşağının ruhudur. Deniz Gezmiş ruhudur. Bağımsızlık için yürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 2 yıl önce yürüdüğü yol bağımsızlık arayacakların yürüyüşüdür” dedi.