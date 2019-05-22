Ekrem İmamoğlu yaptırdığı anketi açıkladı

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çocuk esirgeme kurulu öğrencileriyle beraber okuduk. Benim için çok önemli bir tecrübeydi.

-Karadeniz insanının bu ülkeye kattığı değerler vardır. Özellikle bürokrasisine. Okuyanı çoktur. Niye? Doğa koşulları zor. İkinci aşama gurbette çalışma. İstanbul'a göç, son otuz yılın karşılığıdır. Deprem gibi unsurlar da etkili olmuştur. Trabzon'un, Giresun'un çok daha eskidir. Ya okuyacaksın, ya da ticaret için, çalışmak için. Gurbette fırsat aramak vardır. Akçaabat'ta tütün yetiştirirdi benim ailem. Bizim göç etmemize mani olan şey tütün üreticiliğidir.

-Horon'u folklör kursunda öğrendim. Horon iyi bir spordur. Ama halaya da ayak uydururum.

-(Binali Yıldırım'ın "oy pusulası vermediler" iddiası) Kendilerine göre bütün bu usulsüzlüğün nedeni olarak bunu anlatıyorlar. Soruyu sorduktan sonra Binali Yıldırım'ın suratına bakın. Mahcubiyet var. 16 milyon insanın hakkının yenildiği bir ortamda bunu çok önemli bir gerekçeymiş gibi anlatırsanız böyle mahcup olursunuz.

-O gece Saat 10'da açıklama yapan Binali Yıldırım'ı herkes gözünün önünden geçirsin. Biz ne yaptık ıslak imzalı tutanakları takip ettik. YSK hakkımızı gasp etti.

-İstanbul'un gündemi şu an bizim için israf ve tasarruf.

(Gerekçeli karar) 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi, ellerinde gerekçe yok.

-123 sandıkta kamu görevlisi olmadığı için seçim iptal edildi diyor. Bu sandıklarda 4 tane oy pusulası vardı. Hepsini yenileyelim. Sorun kurullarda, cetvellerdeyse hepsini yenileyelim. Sonuca tesir etmiyor dediler. Elinizde 123 sandık da var, oy sayıları da var. 40 bin oy olsa 35 bin oy kullanıldı. Açıklasanıza sonucunu.

AĞIR İFTİRA

-Ülkenin yöneticisi, Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibimiz dahil. "CHP yaptı demiyoruz" diyor. Kim çaldı? Basit bir söz değil ki. Size biri çaldı dese... Çok ağır iftira. Hakkımı yediler, hakkımızı yediler kardeşim. 16 milyon insanın hakkını yediler.

-Zaman yetmedi. İBB'de sadece özel kaleme ait araçları dizip sizi de çağıracaktım. Modelleriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin üç arabası olur mu yahu?

-İstanbul'da muhalefet Türkiye'de iktidar bir karar veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun adını yazmayın diyorlar. Ne yazıyorlar? İBB'nin adayı deyin. İsmim yok. CHP'nin İstanbul adayı yazıyorlar. Basın özgürlüğü, insanların bilgi alma hakkının korunması şu anda yok olmuş durumda. Böyle bir ortamda demokrasiyi siz inşa edemezsiniz. Tek başına bir yerel seçim değil.

BİZ HERHANGİ BİR ORTADOĞU DEVLETİ DEĞİLİZ

-Halkımız demokrasiyi, özgürlüğü seviyor. Bütün bu medya düzenine karşı. Bağımsızlık mücadelesi vermiş bir toplumuz biz. Bir avuç insanın yaktığı ateş bütün yurdu kurtarmış. Biz o dönemi yaşamış insanların torunlarıyız. Yabancı basın mensupları geliyor söylediğim şey şu. Şu anda bir demokrasi sorunu yaşıyoruz. Biz bunu aşacağız. Biz herhangi bir Ortadoğu devleti değiliz. Bizim milletimizin hak araması demokrasi sorununu çözecektir.

-İstanbul halkına ait olan bir emaneti, dediler ki 25 yıl sonra bir başkası yönetsin. Ülkenin bu kötü durumunda esas işinizi ihmal ediyorsunuz. İşsizliği ve ekonomiyi çözmüyorsunuz.

-Çok sıkıntılı ailelerimiz var. Sokaklar, mahalleler bir sürü insanla bir aradayız. En çok konuşulan konu işsizlik. Yoğun bir şekilde bunu hissettiriyorlar. Yoğun bir şehir yoksulluğu yaşıyoruz. 5 milyon işsiz büyük bir sayı. Bunun İstanbul'a yansıması en az yüzde 40'ı. Gayri resmi rakamlara göre 8 milyon işsiz varsa İstanbul'da 2-3 milyon işsiz var.

"ARAŞTIRMA YAPTIRDIK"

-İki seçim tarihi arasında bir araştırma yaptırdık duygulara hitap eden bir araştırmaydı. İnsanlar mutlu olmuştu. Bize oy vermeyen insanlar bile şöyle bir cevap veriyor; Oy vermedik ama seçildi, mutluyuz. Esnafla yapılan ankette insanların daha fazla alışveriş yaptıkları sonucunu aldık. Bize oy vermeyen ve araştırmaya katılan insanlar baktık ki güler yüzlü, mutlu olduk. Bu normalleşme süreci. Tümüyle bu süreç piyasaya etki ediyor. İnsanlar daha fazla iş yaptım diye geri dönüş yaptılar. Türkiye’nin gündeminde seçim olması demek diğer gündemleri ihmal etmek demek. Türkiye'nin ekonomisi en önemli şey değil mi?

-Seçimden sonra döviz düşecek dendi. Ne oldu? "Şubat, Ocak'tan, Şubat Mart'tan iyi olacak" deniyordu. Ne oldu?

-(Google'da Ekrem İmamoğlu isminin satın alındığı haberi) Doğru. Arkadaşlarımız tespit etti. Bizim işimizin peşinden gelsinler. Bunlar güzel şeyler. Berkay'ın sloganını da "Daha güzel olacak" diye değiştirmişlerdi.

18 GÜNDE NELER YAPTIK?

-18 günde neler yaptık? İstanbul'un bütün kaynağının 16 milyon insana nasıl aktarırımı düşünürsek, İBB Meclisi'nde şeffaflık başlattık. Öğrencilerin kartında indirim yaptık, sudaki indirim talimatıyla yılda 540 lira o hanenin cebine giriyor. Resmi ve dini bayramlarda ulaşım tüm İstanbulluya ücretsiz oldu.

-Sayın Cumhurbaşkanı "Kimin parasını kime dağıtıyor" demişti. Şimdi politikalarımızı savunuyorlar. Bizi alkışlamayı öğrenecekler. Şu an yaptıkları bizi alkışlamak. Ama kendileri yapmış gibi anlatmaları çok enteresan.

-(Sansürlenen israf haberimiz) Evet var bu kadar israf. En kötüsü kamu israfı. Üç yılda İBB'nin web sitesi için 80 milyon lira. Bütün Türkiye'nin belediyelerinin internet siteleri bu parayla yapılır.

"UYSAL'I TAKİPTEN ÇIKARMIŞLAR"

-Sayın Uysal gelince Sayın Topbaş'ı takipten çıkarmışlar. Ben, takip etmediğiniz İBB Başkanı varsa onu da takip edin demiştim. İnternet sitesinden haberlerimizi silmişler.

-(Cemaatlere vakıflara hizmet işi bitti sözü) 2-3 vakfa özerklik yok. Herkesle işbirliği yapabiliriz. Çok saygın kurumlar var. Kızılay var. İHH gerçekten çok değerli işler yapar. Ben işbirliği yaptım Beylikdüzü'nde.

SOYLU'YA TEPKİ



Ben Soylu'ya değil vatandaşa anlatacağım. Bir, ne işiniz var iftarlarda diye bir söz demedi mi? DEAŞ'la hareketlenmeler var diyorsunuz. İşinize odaklanın. Seçim güvenliğine odaklanın.

(Veri kopyalama talebi ve Soylu'ya yanıt) Ayıptır, günahtır, iftiradır. Mahkeme, böyle bir davanın karşılığı yoktur dedi. İBB'nin bünyesinde kalmak üzere teftiş kurulu görevlileriyle, 31 Mart, 31 Ocak,17 Nisan, yani görevi aldığımız tarihteki verilerin tespit altına alınıp İBB bünyesinde tutulması. Herkes birbirinden daha fazla devletinin namusunu korur. Kusura bakma ben senden daha iyi korurum.

"BELTUR'UN KÂRI YOK GİBİ BİR ŞEY"

-Ekrem İmamoğlu gelince menüye şunu koyacak, içki koyacakmış. Yahu yapmayın.

İSMEK kapatılacak diyorlarmış. Yok böyle bir şey. Geliştireceğiz. BELTUR'un kârı yok gibi bir şey. İSPARK'ın 351 milyon lira cirosu var 1 milyon lira karı varmış.

-Bu sadece İstanbul seçimi değil, Türkiye'nin normalleşme süreci. Önümüzde Kadir gecesi var umarım Türkiye'nin duaları kabul edilir.