Yavaş sosyal medya hesabından paylaştı: Bir araya geldiler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Birleşik Krallık'ta "yeşil enerji" projelerine yönelik gerçekleştirdiği görüşmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş görüşmeler kapsamında Londra İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile de bir araya geldi.

Yavaş Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Birleşik Krallık‘ta Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell ile yeşil enerji konusunda bilgi paylaşımında bulunduk.

Londra İşçi Partisi Milletvekili Lyn Brown ile birlikte sosyal politika projeleri hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdik.

Londra İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile tanışma ve görüşme fırsatı buldum."

Londra İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile tanışma ve görüşme fırsatı buldum.

/

I had the opportunity to meet and talk with London Labor Party Leader Jeremy Corbyn.