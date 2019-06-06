Yavaş sosyal medya hesabından paylaştı: Bir araya geldiler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Birleşik Krallık'ta "yeşil enerji" projelerine yönelik gerçekleştirdiği görüşmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş görüşmeler kapsamında Londra İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile de bir araya geldi.