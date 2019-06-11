Soylu, Trabzon'daki İmamoğlu mitingine "Photoshop" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, memleketi Trabzon'da yaptığı mitingle ilgili konuştu.

Soylu, "Orada da çıktım sözümü söyledim. 'Ben Kato Dağı'ndan geliyorum, Selahattin Demirtaş'ın kucağından buraya gelmiyorum.' dedim. Ertesi gün Trabzon'da dünyanın en büyük mitingini yapmış. Rakamlar elimizde belli. 12 bin kişi Trabzon'da var ki günlerdir çağrı yapıyorlar her taraftan insanları toplamışlar, 8 bin kişi Ordu'da, 5 bin kişi de Giresun'da vardı. Karadeniz'de kıyamet kopmuş, dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabii ya" dedi.

"Gezi ruhunu 23 Haziran'da İstanbul'da iktidar yapmak istiyorlar"

Soylu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sen gel orada devletin valisine 'it' de. Şimdi bakın, sonra da kendisini gülünç bir duruma düşürebilecek bir şekilde 'Ben basit' dedim diyor. Ayıp. Çağın bu kadar geliştiği bir dönem içerisinde çocuklar senin dediğine kanmaz. Yazık ya. Bu kampanyacılar var, kampanyacılar adamı şaklabana çevirirler. Millet her şeyi anlar. Samimi kimdir, kim değildir bunu net bir şekilde anlar ve ortaya koyar. Hakikaten burada bunun bir anlamı var. Anlamı şu, Gezi olayları burada yaşanmadı mı? Büyük bir bölümü, ana merkez burası. Peki dünyanın en önemli televizyonları buraya geldi mi gelmedi mi? Şimdi Almanya'nın Deutsche Welle'si kime çalışıyor? Bunlara, bizim karşımızda. İngiltere'nin BBC Türkçesi kime çalışıyor? Bunlara çalışıyor, bizim karşımızda. FETÖ o gün ihanet içerisindeydi, bugün de ihanet içerisinde sosyal medyadan bunlara çalışıyor. Kandil o gün gelip Atatürk Anıtı'nın üzerine Apo posterini asmaya çalıştı mı? Kandil bunlara çalışıyor. Koç o gün otelini, bugün de uçağını tahsis ediyor. Olay aynı olay, gezi ruhunu 23 Haziran'da İstanbul'da iktidar yapmak istiyorlar. Bu kadar açık ve net. Buna teslim olacak mıyız, olmayacak mıyız? Karar İstanbul'un kararı. Onun için hakikaten bu seçim önemli bir seçim. Arkasında Canan, Sezai, Kılıçdaroğlu... İstanbul bunlara teslim edilemez. Onun için çok çalışmamız lazım. 23 Haziran'a kadar gayret göstermemiz, mücadele etmemiz lazım."