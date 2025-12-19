Emekli maaşı alanlara kötü haber: 16 milyon kişiyi ilgilendiren 'kesinti' dönemi başladı!

"Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa kapsamında birçok alanda yeni düzenleme hayata geçirilirken, dışarıdan çalışarak emekli olma imkânı zorlaştırıldı. Emekli, dul ve yetim aylıklarına yönelik yeni kesinti uygulamasının da önü açıldı.

EMEKLİLİK İÇİN PRİM YÜKÜ ARTIYOR

Yaş şartını tamamlamasına rağmen prim günü eksik olanları yakından ilgilendiren düzenlemeyle, emeklilik için yapılacak borçlanmalar daha maliyetli hale getirildi. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek değişiklikle, prim borçlanması yoluyla emekliliğe başvuracak kişilerin ödeyeceği tutarlar artacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle "Prim oranları ve Devlet katkısı"na ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Bu kapsamda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranları yükseltildi. İsteğe bağlı sigortalılar, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar, bazı kısmi süreli çalışanlar ile ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılarına yönelik sigorta prim oranlarında da değişikliğe gidildi.

Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.

EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARINDA KESİNTİ DÖNEMİ

Yasayla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan ve SGK’den aylık alanlara yönelik yeni bir uygulama başlatılıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren SGK’ye borcu olan kişilerin emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti yapılabilecek.

Düzenlemeye göre prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları için aylıklardan yüzde 25’i aşmamak kaydıyla otomatik kesinti uygulanacak. Uygulamanın usul ve esasları SGK tarafından belirlenecek. Emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi düzenlemeden etkilenecek. Türkiye’de bu kapsamdaki kişi sayısı 16 milyon olarak belirtiliyor.

BAĞ-KUR İHYA VE BORÇLANMA TUTARLARI YÜKSELİYOR

Torba yasadaki bir diğer düzenlemeyle, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında yapılan borçlanmalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre geçmiş hizmet sayılan süreler için ödenecek kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanmasında yüzde 45 oranı esas alınacak.

Bu düzenleme ile doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda oran yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi. Ocak ayında asgari ücrette artış beklentisi nedeniyle borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmesi öngörülüyor. Daha önce prim borçları silinen Bağ-Kur’luların günlerini yeniden kazanmak için yaptıkları ihya ödemeleri de artık yüzde 45 oranı üzerinden hesaplanacak. Esnafın mevcut daha düşük oranlardan yararlanabilmesi için ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ VE KİRA GELİRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yasayla birlikte emlak vergisi ve kira gelirlerine yönelik düzenlemeler de hayata geçirildi. Buna göre 2026 yılında bina ve arsalara ait emlak vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını aşamayacak. Aynı sınırlamanın 2027-2029 yılları arasında da uygulanması öngörülüyor.