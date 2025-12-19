Süleyman Soylu'yu kızdıran 'Mehmet Akif Ersoy' iddiaları: 'Kimse beni bu kadar iffetsiz bir ortamda arayamaz'

Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’deki canlı yayında, Habertürk TV'nin eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmayla ilgili dikkat çeken tanık ifadelerini aktardı.

Terkoğlu, sözkonusu yayında, ilgili soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy aleyhinde ifade veren bir tanığın, “Mehmet Akif kızlara şekil yapmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu” yönündeki beyanda bulunduğunu belirtip "Süleyman Soylu'nun adı savcılık tarafından kayıtlara itirafçılara dayanarak böyle geçirilmiş. Kuşkusuz Süleyman Soylu bu ifadelere tepki gösterecek ve yalanlayacaktır. Ancak bu ifadelerin kayıtlara geçmesi ilginç" demişti.

"BAHSİM GEÇİNCE KİTAP FUARINDA ARADI"

Eski Bakan Soylu, bu tanık ifadelerinin paylaşılması ve haberleştirilmesi üzerine çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok" diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Üzüntüm şudur: 22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.

Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.

Benim hakkımda; “FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan”, “her dönem kullanılan ve korunan kişilerden”, mal bulmuş Mağribi gibi “alem yaparken Soylu’yu arardı” şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir. Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.

Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur. "