Ekrem İmamoğlu: Ne yapsanız boş, halk kararı verdi

İmamoğlu dün ilk olarak eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’ndeki Bosna Sancak Derneği’nde göçmen yurttaşlarla buluştu. Buradaki programın ardından İmamoğlu, Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi’nde yurttaşlara seslendi. Seçimin yenilenmesine değinen İmamoğlu, “Yerel seçim bitti, siz işinize, biz işimize bakalım dedik. ‘Gitmeyiz de gitmeyiz’ dediler. Kardeşim, millet sizi getirdi millet sizi yollar. Biz 23 Haziran’da egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hatırlatacağız. Ne yaparsanız yapın boş. Millet kararını verdi” dedi.



‘Validen bir adaya hizmet’



İBB’yi yöneten valinin tek bir adaya hizmet ettiğini söyleyerek tepki gösteren İmamoğlu, “Şu anda Vali Bey İBB’ye vekâlet ederken ramazanda iftar verdi. Binali Yıldırım’ı davet etti bir şey demedik. Seçim devam ederken 3-5 kendini bilmez miting yaptı, propaganda yaptılar onu da geçtim. Bizim devlet geleneğimizde cumhurbaşkanının, valinin, kaymakamların ve büyük elçilerin yeri ayrıdır. Bazı valiler tuzak kurar, bazı valiler siyasete göz kırpabilir. Biz projelerimizi vatandaşımızın ihtiyacını hissettiğimiz için yaptık. Bu yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar ya, 1800 günde bunları deli etmezsem namerdim. Her gün iş üreteceğiz” dedi.



Daha sonra Bayrampaşa Meyda-nı’nda halkla buluşan İmamoğlu’na yurttaşlar yol boyunca “Ekrem Başkan” sloganlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. Buradaki konuşmasında da Vali Ali Yerlikaya’ya seslenen İmamoğlu, “Yıllarca servisçileri tehdit ettiler. Ben ne dedim: ‘Tehdit yok, tahdit var’ dedim. ‘Tahditlerinizi veriyoruz’ dedim. Başkan olunca, talimatı verip, süreci başlattık. Dün UKOME’den karar çıktı. Ya Sayın Valim. Bu işi başlatan ve tahdit sürecini İBB gündemine sokan benim ama kalkıyorsun, sayın rakibim yapmış gibi elinde plakalarla şov yaptırıyorsunuz. Bu olmaz” dedi.



‘Bunun adı nebbaşlık’



İktidara yakın bir kanalın köyünde çekim yaptığından bahseden İmamoğlu, “Komediyi anlatayım mı size? Akşam namazından sonra, hava karanlık. Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır. Bir de rahmetli dedem vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığımız vardır. Bir bakar ki bir komşumuzla bir akrabamız, aile mezarlığımızda bir ışık. Bir TV ekibi çekim yapıyor. Yahu benim Gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz. Allah size akıl versin. Hangi kanal anladınız değil mi? Sözlüğe baktım, bu işin adı ‘nebbaşlık’: Mezar hırsızlığı. Köydeki bir büyüğümüz, kalkıp suç duyurusuna gitmişler. Bir köşe yazarı da aynı grupta... Benim İstiklal Savaşı gazisi dedem neymiş? Asker kaçağıymış. Aynı grubun gazetecisi. Bunlara Allah akıl versin” dedi.



Daha sonra Gaziosmanpaşa Meyda-nı’nda yurttaşlarla buluşan İmamoğlu, “31 Mart’ta kazandığımı ne zaman anladım biliyor musunuz. 24 Mart, Pazar günü, bu meydanda bu kalabalığı gördüğümde. Dedim, ‘Millet kararını verdi.’ Mitinge yetişemeyince otobüsün yanında kilometrelerce yürüyen Müzeyyen Teyzem’i de hatırladım. Bana dualarıyla, bütün güzellikleriyle eşlik eden o güzel teyzelerime, amcalarıma selam olsun. Ellerinden öpüyorum” dedi. Bu sırada miting alanında olduğunu fark ettiği Müzeyyen Teyze’yi seçim otobüsü üstüne alarak sarılan ve konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Kurban olayım anacığım, bana dua etmeye devam et” dedi.