Muhalefete 'Sus' davası: Kaftancıoğlu asla yalnız yürümeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yargıç karşısına çıktı. Duruşmaya mahkeme başkanının davranışları damga vurdu. Mahkeme başkanı duruşma sırasında sık sık avukatları ve izleyicileri uyarırken avukat Ömer Kavili’yi ise duruşma salonundan çıkardı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya çok sayıda CHP Milletvekili, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve onlarca partili katıldı. Duruşma kimlik tespitiyle başladı. Mahkeme başkanı tarafından mesleği sorulan Kaftancıoğlu, tıp doktoru ve siyasetçi olduğunu söyledi. Aylık kazancının ne kadar olduğu sorusuna ise Kaftancıoğlu, “18 aydır İstanbul İl Başkanıyım. Bu nedenle gelirim yok” diyerek yanıt verdi.

‘Şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu’

Savunmasını yapması için söz verilen Canan Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimi ardından 23 Haziran seçimi uzunca bir seçim süreci yaşandığından ve iddianame tebliğ edildiği tarih ile duruşma tarihi arasındaki süre çok yakın olduğundan savunmamı hazırlayamadım. Dava konusu tweetlerimin üzerinden 6-7 yıl geçmiştir. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum” dedi.

Süre talebi reddedildi

Mahkeme heyeti ise Kaftancıoğlu’na savunmasını hazırlaması için yeterince süre verildiğini, ayrıca sanığın iddianamenin içeriğinden haberdar olduğunu öne sürerek Kaftancıoğlu’nun talebini oy birliği reddetti. Mahkeme heyetinin kararına duruşma salonunda bulunanlar tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise tepkilerin devam etmesi halinde duruşma salonunun boşaltılacağını belirterek tutanağa geçti.

Yeniden süre istedi

Mahkeme başkanı Akın Gürlek tekrar Canan Kaftancıoğlu’na söz verdi. Kaftancıoğlu, “Seçim sürecinde avukatlarımla bile görüşemedim. O nedenle savunmamı sonradan yapmak istiyorum” diyerek yeniden süre talep etti.

‘Savunma hakkı ihlal edildi’

Mahkeme başkanı ise bu talebin reddedildiğini belirtti. Kaftancıoğlu’nun avukatları ise müvekkillerinin adil yargılama ve savunma hakkının ihlal edildiğini belirterek reddi hâkim talebinde bulundu.

‘Duruşmayı uzatmak istiyor’ diyerek reddetti

Reddi hâkim talebini değerlendiren mahkeme heyeti Kaftancıoğlu’nun bu talebi duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığını öne sürerek reddetti. Mahkeme heyetinin bu kararına da izleyicilerden tepki yükseldi. Mahkeme başkanı bu kez kendisine tepki gösteren avukat Doğuşcan Aydın’ı uyardı ve uyarısını tutanağa geçirildi.

Daha sonra mahkeme başkanı dosyaya katılma talebin de bulunan 15 Temmuz gazisi 6 kişinin avukatına söz verdi. Kaftancıoğlu’nun avukatları reddi hâkim taleplerinin reddedilmesine ilişkin kendi beyanlarının alınmadan katılma talebi olanlara söz verildiğini belirterek, mahkeme başkanının usule uymadığını belirterek tepki gösterdi.

Avukat salondan çıkarıldı

15 Temmuz gazilerinin avukatları ise Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarından zarar gördüğünü belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 avukatı da davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, Kaftancıoğlu’nun süre talebinin reddedilmesini istedi. Bu esnada avukat Ömer Kavili, Erdoğan’ın avukatın beyanlarına tepki gösterdi. Mahkeme başkanı avukat Kavili’yi duruşma salonundan dışarıya çıkardı. Kavili ise mahkeme başkanına, “Akın kanun çiğniyorsun. Suç işliyorsun. Seni kanuna davet ediyorum” dedi. Kavili’nin duruşma salonundan çıkarılması izleyicilerin tepkisine neden oldu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti katılma taleplerini kabul ederek, Kaftancıoğlu’na savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

‘Hukuksuz bir dava’



Sanatçı Fazıl Say’ın katıldığı da dayanışmak için geldiği adliye önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yaptı. Erkek, “Dün akşamüstü İstanbul’un ikinci kez seçilen Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı ve göreve başladı. Bu sabahta İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkıyor. 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayacak. Nedense siyasi bazı davaların İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilmesini de yakından takip ediyoruz. Belli dosyaların belli heyetlere düşürülmesini de izliyoruz. Bu dava hepinizin bildiği gibi hukuksuz bir davadır. Hukuksuz, mesnetsiz bu dava için Çağlayan Adliyesi önündeyiz. Hepimiz buradayız. Canan Kaftancıoğlu hiçbir zaman asla yalnız yürümeyecek” dedi.

‘İntikam mı almak istiyorsunuz’



“Siyasi davalar kumpas davaları , kurguya dayalı iddianameler bir gün gelir mutlaka çöker” diyen Erkek şöyle devam etti: “Önceki dönemlerde olduğu gibi. Sözcü, Cumhuriyet gazetesi davası, Gezi davası, Eren Erdem davası, akademisyenlerin davası; tüm bu davalar muhalefeti baskı altına almak için düşüncenin ve ifade özgürlüğünün yargılandığı siyasi davalardır. Unutulmasın ki bu davalar ülkemizin itibarını zedeliyor. Unutulmasın ki bu davalar adalete duyulan güveni derinden sarsıyor. Ülkemiz zarar görüyor. Kaftancıoğlu’nun dosyasında da 6 yıl önce paylaşılmış sosyal medya paylaşımları var. Sahte tweetler var. Kurguya dayalı iddialar var. Yine düşünce yargılanıyor, yine ifade özgürlüğü yargılanıyor. İstanbul’un ilk kadın il başkanı olarak, bir hekim olarak güçlü bir siyasetçi olarak İstanbul’un 25 yıl sonra kazanılmasında büyük pay sahibi olan Canan Kaftancıoğlu’ndan intikam mı almak istiyorsunuz. Kazandık, onun için mi bu dava. Hiç kimse unutmasın bu davalara muhalefetin ve CHP’nin geri adım atmasını bırakın kararlılıkla demokrasi mücadelemizde bize güç katmaktadır. Daha kararlılıkla yürüyoruz. Bizim amacımız güzel ülkemizde barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamak. Yargıyı silah olarak kullanıp muhalefeti boğmak isteyenler kaybedecektir. Demokrasi mücadelesi verenler, özgürlük, hak, hukuk mücadelesi verenler kazanacaktır.”