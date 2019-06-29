Temelli'den 'yeni müzakere süreci' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimlerinin ardından 'yeni müzakere süreci' tartışmalarıyla ilgili konuştu. Independent Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Temelli, "23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra yeni bir müzakere sürecinin başlayacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

Müzakere meselesi müzakerenin muhataplarıyla öncelikli olarak yol kat etmeli. Biz HDP olarak demokratik bir sürecin müzakere sürecini de olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Tecridin sonlanması, Kürt meselesinde Öcalan’ın muhataplığının kabul edilmesi ve görüşmelerin toplumsal uzlaşı zemininde yaygın ve etkili sürdürülmesi gerekiyor. Demokratik siyaset, siyasetin özgürleşmesi ve demokratik müzakere birbirine bağlı gelişen süreçlerdir, öyle de olmalı. İmralı’dan gelen mesajlar doğru okunmalı ve tüm siyasi özneler bu sürece müdahil olmalıdır.

ERKEN GENEL SEÇİM

Temelli, erken genel seçim olasığı ile ilgili ise, "Erken seçimi konuşmak için çok erken. Seçimi değil, nasıl bir seçimi yapacağımızı öncelikle konuşmalıyız. Demokratikleşme seçim meselesini de doğrudan ilgilendiriyor. Sürekli olarak kendisini oylatan bu iktidarın seçimleri hep sakat bir anlayışla tekrarladığını unutmamalıyız. Anayasa tartışmaları kadar seçim yasası da bu süreç açısından önemlidir. Ama tüm bunların yanı sıra, seçimler için dört yıl bekleyeceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.