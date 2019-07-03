Ali Babacan soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Babacan’ın bakanlığı döneminde İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını, ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdı.

Odatv'den Gamze Çınlar'ın haberine göre eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Çevik, Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini belirtmişti.

KUMPAS MAĞDURU HAZİNE BÜROKRATLARI İFADE VERECEK

Ali Çevik’in suç duyurusu üzerine Babacan hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını önümüzdeki günlerde ‘bilgilerine başvurmak üzere’ davet etti.

BABACAN’A BAĞLI ÇALIŞAN 7 BÜROKRAT FETÖ’DEN MAHKUM OLMUŞTU

Öte yandan, İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan 7 bürokrat geçen Şubat ayında FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar savunmalarında, Hazine'ye FETÖ'cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı'nın sorumluluğu olduğunu, kurumdaki ByLock'çuların da bizzat Babacan tarafından görevlendirildiğini anlatmıştı.