İBB Meclisi'nde borçlanma freni

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde gerçekleşen İBB Meclisi’nde gündem dışı söz alan AKP’li Meclis üyesi Murat Türkyılmaz konuşmasının son bölümünde İmamoğlu’nu eleştirerek “Umarım İstanbullular Sezen Aksu’nun şarkısında olduğu gibi ‘İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi böyle keder’ demezler” ifadelerini kullandı. İmamoğlu da “Ben 39 belediye başkanımızı davet ettiğim ilk toplantıda dilerdim ki herkes bir arada olsaydı. 16 belediye başkanımız katılacağını bildirmişti ama katılmadı. Ben ‘her şey çok güzel olacak’ diyen bir belediye başkanıyım” dedi. Ayrıca İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 haziran seçimleri sonrası “25 belediye başkanım var” sözlerini eleştirdi. Göksu’nun “Genel Başkanımız seçim değerlendirmesi yapıyordu” sözleri karşısında İmamoğlu bu kez “Genel Başkanınızdan değil Cumhurbaşkanından bahsediyorum” yanıtını verdi. Tartışmanın karşılıklı sürmesi sonrası İmamoğlu bir kez daha “Sizin genel başkanınız benim değil. Yanlış anlamaya devam ediyorsunuz” dedi.



Borçlanma tartışması



Mecliste oylamaya sunulan borçlanma teklifinde de 2019 yılına yönelik bütçelenen imar, çevre, kültür, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik ile toplu ulaşım ve benzeri birçok alanda 2019 yılı bütçelenen gelirler ile bütçe denkliği sağlanamadığı için yurt için kaynaklardan finansman temini ihtiyacı duyurulduğu belirtildi. Teklifte 2 Milyar 225 Milyon lira borç alınması gerektiği ifade edildi. İBB Plan ve Bütçe Komisyonu görüş olarak “İBB 2019 yılı finansmanı ekonomik sınıflandırma tablosunda 1 milyar 525 milyon lira iç borçlanma tasnif edildiğini” ifade etti. AKP’li meclis üyeleri 1 milyar 525 milyon lira borçlanma konusunda ısrar etti. Teklif tartışmaları sırasında İmamoğlu İBB’nin daha büyük borçlanmalara ihtiyaç duyduğunun altını çizerek “Sadece merkezi hükümetten gelen gelirlerde bile ilk 6 ayda 1 milyar liraya yakın bir azalma söz konusu. Dolayısıyla mevcut ekonomi ortamında borçlanma değeri çok daha yukarıya çıkmıştır. Keşke bu yönüyle komisyonumuz bunu değerlendirseydi daha doğru olurdu diye düşünüyorum çünkü ne yazık ki 2019’daki öngörülerim gelirler bakımından Türkiye’nin her kurumunda olduğu gibi İBB de çok yoğun bir şekilde geri düşmüştür” dedi. İmamoğlu ayrıca belediyenin daha yüksek borçlanmaya ihtiyacı olduğunu ancak meclisin 2 Milyar 225 Milyon kadar borçlanma yetkisi olduğunu ve o yüzden bu rakamın geldiğini söyledi. AKP’li Meclis üyeleri belediyenin ihtiyacı olan miktar kadar borçlanma yetkisi verildiğini savundu. İmamoğlu da “1.3 milyara yakın sadece faiz ödemesinin olduğu bir 2019 yılındayız” hatırlatması yaptı. Borçlanmanın altına şunu yazmayı unutmuşum. CHP'li Meclis üyeleri 2 milyar 225 Milyon lira borçlanma yetkisi için aykırı teklif sundu. Teklif AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Ardından oylamaya sunulan 1 milyar 525 milyon lira iç borçlanma oy birliğiyle kabul edildi.



Otogar karara bağlanamadı



Meclis gündemine bir de Bayrampaşa Otogarı’nı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019’da dolmasının ardından Otogarın durumuna ilişkin bir teklif geldi. İBB Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifte Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile İBB arasında yapılan sözleşmenin 5 Mayıs 2019 tarihinde bittiği belirtilerek işletmeci derneğin 25 Nisan 2019 tarihli dilekçesi ile kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılmasını istediği anlatıldı. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, bu dilekçe doğrultusunda Fen İşleri Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSPARK A.Ş’den değerlendirme istedi. Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 21 Haziran 2019 tarihli yazısında “Büyük İstanbul Otogarı’nın yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK A.Ş. bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’ne süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı” belirtildi. İBB Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu ortak görüş olarak Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark işletmesinin 5 yıl süreyle İSPARK’a verilmesini ancak işletmenin nasıl yapılacağına ilişkin bölümün yeniden görüşmesine karar verdi. Teklif bu şekilde oy birliğiyle kabul edildi. İmamoğlu oylamanın ardından otogarın hızlıca taşınıp yüksek teknoloji merkezine dönüştürmek istediklerini yineledi.