Belediye başkanlarına reklam yasağı TBMM'de

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi olan kurumların reklamlarında üst yöneticilerin yer almasının önüne geçecek değişikliği içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kamu kurumlarının bütçesinden rutin konuları içermesine karşın yoğun şekilde ilgili kurumun bilhassa üst yöneticilerinin kişisel reklamlarını içeren duyuru ve ilanlara ödeme yapıldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Kurumun faaliyet alanındaki amaçlara hizmet etmeyen, tanıtım / temsil amacına uygun düşmeyen bu durum kamu kaynaklarının israf edilmesidir” dedi. Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, özellikle Belediyelerde, belediye başkanlarının kendi reklamını belediye bütçesinden yapmasının önüne geçmek için 5018 sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdiğini açıkladı.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ!

Denizli Milletvekili Biçer Karaca, “Kurumların parası, özellikle de belediyelerin parası başkanların reklamını yapmak için harcanıyor. Vatandaşa hizmet için harcanması gereken para, başkanın reklamına gidiyor. Bu düzenlemeyle temel amacımız; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak. İsrafın önüne geçmektir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin kanunlaşması durumunda kurumların duyuru ve ilanlarının içerik olarak yönetici konumundaki kamu görevlilerinin kişisel reklamına yol açacak nitelikte olması yasaklanacak. Yasağın ihlali halinde kurum üst yöneticisi ve harcama yetkilisine idari para cezası verilecek.