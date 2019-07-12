CHP'den S-400 açıklaması: Bilgi istiyoruz; bir türlü aydınlatılamıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, CHP'nin S-400'lerle ilgili milli bir duruş sergilemediği yönündeki sözlerine ilişkin, "Sayın Çelik'in kalkıp da bize milli görüş dersi vermeye kalkması gerçekten hayretle izlenecek bir tutumdur. Sayın Çelik'in partisi bu ülkeyi sıcak paracılara teslim eden partidir. Bu ülkeyi hataları, kusurları gözükmesin diye borca batıran partidir. Londra'daki sıcak para baronlarına oluk oluk faiz akıtan partidir. 'Borç alan emir alır' dediğimizde buna itiraz eden, 'paradigmalar değişti' diyen ama bugün dünyanın her yerinde borç almak için elinden gelen her şeyi yapan partidir. Dolayısıyla bize millilik, yerlilik dersi verecek durumda Sayın Çelik hiç değildir." ifadelerini kullandı.

''BİLGİ İSTİYORUZ, BİR TÜRLÜ AYDINLATILAMIYORUZ''

Ülkenin askerlerinin ve savunma uzmanlarının, ihtiyaç bulunduğunu söylemesi halinde S-400'lere karşı çıkmayacaklarını ifade eden Öztrak, "Ama bunun yanında başka bir şey daha söylüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bunları alırsak F35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir, bunu dikkate aldınız mı? Ben iktisatçıyım, her şeye alternatif maliyetiyle bakarım. S-400'ü aldık ama F35'leri alamadık, bu, hava savunmamızda S-400'leri almamıza oranla baktığımızda daha büyük bir açığa neden olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bununla ilgili bilgi istiyoruz. Bu konuda biz bir türlü aydınlatılamıyoruz." dedi.

S-400'lerin alınması halinde ABD parlamentosunun aldığı kararlar uyarınca uygulanacağı söylenen yaptırımlara karşı gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını da sorduklarını ancak buna da yanıt alamadıklarını aktaran Öztrak, dış politikadaki dengelerin nasıl kurulduğunu merak ettiklerini dile getirdi.