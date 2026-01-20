Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı ve İbrahim Barut dahil çok sayıda gözaltı!

Türkiye'de dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında bu sabah yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.
HÜRRİYET YAZARI MEHMET ÜSTÜNDAĞ, FENOMEN BİLAL HANCI...
Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibinin oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.
3 KİŞİ YURT DIŞINDA
Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
'CİHANNA' DA HÜRRİYET YAZARIYDI
Bir başka Hürriyet köşe yazarı, “Cihanna" lakaplı Cihan Şensözlü de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.