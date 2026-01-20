İktidar Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne vermediği Esenboğa Metrosu için bu yıl sadece 125 bin lira kaynak ayırdı: Belediyeye vermiyor, kendisi de yapmıyor!

İktidarın 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na göre, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı-Esenboğa Havaalanı Raylı Sistem Hattı Projesi 2019 yılında hazırlandı. Metro aracı (54 adet), müşavirlik, raylı sistem inşaat, elektromekanik (37 km) işlerini kapsayan projenin toplamı tutarı 146.9 milyar lira. Bunun 79.5 milyar lirası dış kredi. Programa göre, 2025 sonu itibariyle proje için yapılan bir harcama yok.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçen ağustos ayında yaptığı açıklamada, Esenboğa Metrosu için bakanlıktan izin alamadıklarını belirterek, “Esenboğa Havaalanı Metrosu’nu ‘biz yapalım’ diyoruz, Ulaştırma Bakanlığı bize vermiyor. ‘Siz yapın’ diyoruz, onlar da yapmıyor. Avrupa’da havalimanına metro olmayan tek başkentiz” diyerek tepkisini dile getirmişti.

‘BU YIL BAŞLANACAK’ DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise aralık ayında yaptığı açıklamada, “YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 36 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Hat kapsamında, YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyon bulunacak. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz” demişti.

BU KAYNAKLA MI?

Ancak yatırım programında projeye bu yıl için ayrılan kaynak dikkat çekti. Proje için yatırım programında bu yıl sadece 125 bin liralık kaynak ayrıldı. Bunun da 50 bin lirası dış kredi. Ayrılan kaynağın düşüklüğü, “bu proje nasıl başlayacak” sorusunu gündeme getirdi.

10 YILLIK PROJE!

Programa göre 2019 yılında hazırlanan projenin bitiş tarihi ise 2029.

YENİ VIP BİNASI

Bu arada Esenboğa Havaalanı’na yeni VIP binası yapılıyor. Bu yıl başlayacak projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Programa göre projenin toplam tutarı 800 milyon lira. Bu yıl proje için 80 milyon lira yatırım yapılacak.