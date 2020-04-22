‘Siyaseti bırakın birlik olma zamanı’

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün ve yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için ilçe sakinlerini pencere ve balkonlarda olmaya çağırarak “Maalesef sokakları ve parkları çocuklarımızın cıvıltısıyla dolduramıyoruz. Ama biz anlamı çok büyük olan 23 Nisan’ı yine coşkuyla kutlayacağız. O coşkuyu evlerden taşırmak istiyoruz” dedi. Koronavirüs salgınına karşı mücadelede belediyelere kısıtlama getirilmesini de eleştiren Çalık, “Kısıtlamalarla mağdur olan belediyeler değil, halkımızın kendisi. Siyaseti gelsinler bizim dayanışma askımıza assınlar, birlik olalım” dedi.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının tespit edilmeye başlandığı ilk günden itibaren Beylikdüzü’nde alınan tedbirleri anlatan Mehmet Murat Çalık, “İlk günden itibaren bu süreçle mücadele ediyoruz. İlk etapta, daha genelgeler gelmeden önce belediyemizce düzenlenen bütün etkinliklerimizi iptal etmiştik zaten. Hızlıca ve vakit kaybetmeden online bir kriz yönetim merkezi oluşturduk. Bununla birlikte birçok alanda da çalışmalar yaparak yurttaşlarımızı 14 kuralı hafızalarına kazımaları için bilgilendirdik. Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık merkezleri, ibadethaneler gibi kamuya açık alanlar başta olmak üzere yaklaşık 2 bin 346 dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. 1198 bulvar, toplam 842 kilometre yolu dezenfekte ettik. İçerisinde toplu taşıma araçlarının da olduğu 935 ulaşım aracına da bu uygulamaları yaptık” dedi.

SAHRA HASTANESİ

Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olmaya özen gösterdiklerini kaydeden Çalık, “Beylikdüzü Spor Tesisleri’nde 34, bir yurt binamızda da 20 sağlık çalışanımızı ağırlıyoruz. Sağlık çalışanları için toplamda 5 bin küsur siperlik ürettik ve dağıttık. İl ve ilçelerden gelen talepleri de karşılıyoruz. Depreme hazırlık amacıyla yaklaşık 350 tane 16 metrelik çadır temin etmiştik. Beylikdüzü Belediyesi bu çadırlarla 600 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurabilecek kapasiteye sahip. İhtiyaç olması halinde bunu karşılayabiliriz” ifadelerini kullandı.

'AİLELERE DESTEK’

Yurttaşlara dokunan bir belediyecilik yaptıklarını söyleyen Murat Çalık, “Maske tartışmaları sürerken biz ilçe sakinlerine sadece pazarda 13 bin maske dağıttık. Ayrıca son 1 ayda virüs nedeniyle işşiz kalan ya da ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin 300 aileye kuru gıda, 752 aileye sebze paketi sağladık. 885 aileye de Vefa Sosyal Destek Grubu’yla gıda kolilerini lojistik hizmetimiz ile ulaştırdık. 2 bin 152 aileye de sıcak yemek desteği sağlıyoruz” dedi.

“Dayanışma Askısı” projesinden de bahseden Çalık, “Yaklaşık 260 marketimizde bulunan askılarımıza komşularımız kendilerine alışveriş yaparken gönlünden ne geçiyorsa bırakıyor. Lojistik ekibimiz her gün bu ürünleri toplayarak ailelere ulaştırıyor. Kaymakamlıkla ortak olarak yaptığımız bu uygulama, üçüncü gününde Çin devlet televizyonuna haber oldu. Dayanışma ruhu, bize iki buçuk ayda gelen koronadan daha hızlı yayıldı. 39 belediyemizin de bu uygulamayı yapmasını ve ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturan bir köprü olmasını çok isteriz” diye konuştu. Murat Çalık, ayrıca Yaşam Vadisi sınırları içerisinde 20 bin metrekarelik bir alanda kent bostanı yapıldığını ve yetişen sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

BELEDİYE DEĞİL, HALK

İktidarın, CHP’li belediyelerin yardımlarını engelleme girişimini de eleştiren Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak bize düşen görevin farkındayız ve bu işi siyaset ötesi görüyoruz. Bugünlerde siyaset yapılmaz. Siyaset yapanlara tavsiyem siyasetlerini birkaç ay kenarda tutmaları. Çok üzüldüğümüz olaylar gerçekleşiyor. Bize farklı ilçelerden gelen bazı konular oluyor, onları bölgenin belediye başkanı kimse ona iletiyorum. Salgını siyasete karıştırmamak için çabalıyoruz. Toplum bu süreçte siyaset yapanla yapmayanı birbirinden ayıracak. Bugüne kadar yurttaşlara sosyal yardımlar hep belediyeler üzerinden gidiyordu, şimdi ne değişti? Biz yurttaşlarımızı yalnız bırakamayız. Beylikdüzü’nde 352 bin yurttaşımızın en zor anında yanında olmaya koşulsuz şartsız devam edeceğiz. Kısıtlamalarla mağdur olan belediyeler değil, halkımızın ta kendisi. Siyaseti gelsinler bizim dayanışma askımıza assınlar, birlik olalım. Seçildik ve rozetlerimizi kenara bıraktık. Biz Beylikdüzü’nden umudu tüm Türkiye’ye yayacağımıza inanıyoruz” dedi.

BİZE EMANET

Bu süreçte sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadıklarının altını çizen Murat Çalık, “Yaklaşık 50 ayrı noktada 800 kilo mama ile besleme yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ise besleme noktaları ve mama oranı artıyor. Hayvansever komşularımız sokağa çıkamadıkları için onlarla iletişimde kalarak her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar bize emanet” dedi.