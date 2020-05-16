Sokak ortasında erkek şiddeti

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:53

Avcılar'da bir erkek, sokak ortasında beraber yaşadığı kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Firuzköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Öznur B. isimli kadın Talk Sokakta yürürken eşi Deniz B. tarafından sırtından 3 defa bıçaklandı. Eşini bıçaklayan Deniz B. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu öğrenilen hemşire yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Eşini sırtından bıçaklayan Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

