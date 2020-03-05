Son anket araştırmasında Erdoğan için kötü sonuç

05 Mart 2020 Perşembe, 12:28

Buna göre Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranının en yüksek olduğu dönem 15 Temmuz darbe girişimi olarak belirtildi. Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranının en düşük olduğu dönem ise İdlib Operasyonu dönemi oldu.







HALKIN %48,8’İ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN İDLİB’DE BULUNMASINI BİR GEREKLİLİK OLARAK GÖRMÜYOR

Türkiye toplumu şimdiye değin Suriye’ye gerçekleştirilen tüm askerî harekâtların arkasında durdu. Buna karşın, ilk kez İdlib’e yönelik askeri harekat konusuna sıcak yaklaşılmıyor. Şubat ayı araştırmamıza göre, %48,8’lik bir kesim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de bulunmasının bir gereklilik olduğunu düşünmüyor. Askeri olarak İdlib’de bulunulması gerektiğini düşünenler ise toplam seçmenin %31’ini teşkil ediyor.





TOPLUMUN %70,5’İ SIĞINMACILARIN TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERDİĞİ GÖRÜŞÜNE KATILIYOR

İdlib krizinin de bir sonucu olarak ülkemizde yaşayan sığınmacıların sayısı günden güne arttıkça halkın Suriyeli sığınmacılara bakışı olumsuz bir hâl almaya başladı. Bulgularımıza göre seçmenin %70,5’i sığınmacıların ekonomiye zarar verdiğini; %60’ı sığınmacıların savaştan sonra evlerine dönmeyeceklerini ve %76,6’sı da sığınmacılara vatandaşlık verilmemesi gerektiğini düşünüyor.







TÜRKİYE’NİN %81’İ RESMİ NİKAH OLMADAN İMAM NİKÂHI İLE YAŞAMAYI DOĞRU BULMUYOR

Şubat ayı araştırmamızda seçmene resmi nikâh olmadan imam nikâhı ile yaşamanın doğru olup olmadığı sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevapların analizinde, %81’lik kesim bunun doğru olmadığını düşünmektedir. Dolayısıyla, resmi nikâh olmaksızın, sadece imam nikâhı ile beraberliğin toplumumuzda kabul görmediğini söyleyebiliriz. Sadece %12’lik bir kesim bunun doğru olduğu kanaatindedir.







TOPLUMUN %57’SİNİN GİDERLERİ, GELİRLERİNDEN FAZLA

Gelir-gider dengesindeki dengesizlik, toplumun büyük kesimini etkileyen sarsıcı bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun %57’si, “ekside yaşıyor”: diğer bir deyişle, Türkiye’nin büyük çoğunluğunun giderleri, gelirlerinden fazla. Bu da borçlanarak yaşadığımız anlamına geliyor. “Gelirim, giderimden fazla” diyebilenlerse yaklaşık %15’lik bir “azınlık”.







TÜRKİYE’NİN %73’Ü FELAKETLERE HAZIRLIKLI OLUNMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Son dönemde gündem olan ve halkımızın canını yakan deprem, çığ gibi doğal afetler göz önüne alındığında halkın %73’ü ülkemizin bu ve benzeri olaylara hazırlıklı olmadığını düşünüyor. Yaklaşık her dört kişiden biri ise ülkemizin karşılaşılabilecek felaketlere karşı yeteri kadar hazırlıklı olduğu kanısında.





