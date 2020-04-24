SON DAKİKA - Kulüpler '12 Haziran'da başlasın' dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper
Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantının medyaya kapalı bölümünde ligin 12 Haziran'da başlaması ve seçilecek kentlerde seyircisiz oynanmasının kararlaştırıldığı, ancak bu kararın tavsiye niteliğinde olduğu öğrenildi.
Play-off sistemi ilgi görmezken, haftada 1 maç esasına göre liglerin 8 haftada tamamlanması arada kupa maçlarının da bitirilmesi öngörüldü.
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